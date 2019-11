Video: Petra v istom okamihu vytlačila nohami 250 alebo až 300 kg, hovorí Vlhovej brat Boris

MARIBOR 1. februára (WebNoviny.sk) - Aj keď u Petry Vlhovej už víťazstvá v pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní nie sú až také nezvyčajné, v rodine Vlhovcov jej prvenstvá stále dokážu udiviť a vyraziť jej členom dych.

Mentálna odolnosť

Po piatkovom triumfe v obrovskom slalome v slovinskom Maribore najprv len veľmi ťažko hľadal slová jej otec Igor Vlha, neskôr aj jej brat Boris.

Manažér tímu Vlhovcov a zároveň Petrin starší brat v piatok vyzdvihol okrem technickej zručnosti a mentálnej odolnosti čoraz populárnejšej slovenskej športovkyne aj jej fyzickú silu.

Malá chybička

"V druhom kole spravila malú chybičku, doslova sedela na kopci, ale vytiahla sa z toho. Šla tam možno päťdesiatkou a aby sa vrátila z drepu naspäť do ‘pozície‘, tak vtedy musela nohami vytlačiť možno 250 alebo až 300 kilogramov,“ poznamenal uznanlivo Boris Vlha. "Človek v tomto môže vidieť, aká je silná,“ zdôraznil.

Boris Vlha krátko zhodnotil aj jazdy oboch víťaziek. "V prvom kole Peťa urobila malé chybičky na začiatku druhej strminy a hneď sa to ukázalo na čase. V druhom kole nemala čo stratiť, lyžuje výborne a napálila to. Aj Mikaela však urobila chybu. Bez nej by zvíťazila," dodal v rozhovore pre agentúru SITA.

