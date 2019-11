Video: Peter Sagan hovorí o svojom súkromí a o rozchode s manželkou Katkou

BRATISLAVA, 20. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský trojnásobný majster sveta v cyklistických pretekoch s hromadným štartom Peter Sagan v stredu ohlásil rozchod so svojou manželkou Katarínou a v piatok prezentoval aj video, v ktorom povedal viac.

Dvojica sa zosobášila 11. novembra 2015, vlani sa Saganovcom narodil syn Marlon.

Po dlhej diskusii sme sa rozhodli, že bude lepšie, keď pôjdeme od seba.

Cítime, že bude lepšie ako budeme pokračovať ako dobrí priatelia. Obaja sa sme sa na to zhodli. Zamilovali sme sa do seba a zažili skvelé veci. Narodil sa nám fantastický syn Marlon. Katka ostane dôležitou súčasťou môjho života. Nemáme voči sebe žiadne nepriateľské pocity. Náš záujem teraz bude smerovať k synovi Marlonovi, urobíme všetko, aby mal najlepšie prostriedky k rastu, napísal Sagan v stredu na svojom facebooku.





V piatok pridal video z autobusu počas slávnej Tour de France, na ktorej je na najlepšej ceste šiestykrát ovládnuť bodovaciu súťaž a vyhrať zelený dres. Prakticky mu na to stačí prísť do cieľa v Paríži. „Nemal som zapotreby o tom informovať počas Tour, ale nejaký dobrák napísal do Nového Času anonymný list a vymyslel si príbeh, prečo sa rozvádzame,“ povedal Sagan, ktorému sa nepáči, že popri jeho športových výkonoch je záujem o jeho súkromie, v dobrom aj zlom.









„Môj súkromný život je môj súkromný život. Nepotrebujem, aby sa do toho niekto staral. Budem veľmi rád, ak sa skončí s týmito článkami. Len to robí zlú atmosféru. Ak si chcú novinári vymýšľať ďalšie články a nemajú žiadne dôkazy, môžeme sa baviť aj súdnou cestou,“ povedal Sagan vo videu na sociálnej sieti. Viackrát vyzdvihol, že všetko robí len na ochranu manželky Kataríny a syna Marlona. Dodal, že za rozpadom jeho manželstva nie je iná žena.





Peter a Katarína mali svadbu 11. novembra 2015 a svoje „áno“ si povedali v rímsko-katolíckom kostole v Dolnom Kubíne. Ženich sa na miesto obradu dostavil na zelenom trabante a nevyhol sa tradičnému oravskému zvyku prepíliť si cestu k neveste.

