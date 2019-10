Video: Pellegrini si myslí, že nie je správne neísť voliť a v prejave sa venoval aj výsledkom jeho vlády

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Ak má mať Slovensko silného prezidenta, potrebuje mať prezident silný mandát od ľudí. Preto v stredu v mimoriadnom vystúpení na Jednotke RTVS premiér Peter Pellegrini vyzval občanov, aby prišli v druhom kole prezidentských volieb voliť.

Volíme prezidenta pre budúcnosť

Pred začiatkom moratória premiér apeloval na ľudí, aby si položili otázku, ktorý z kandidátov má väčšie predpoklady bezpečne previesť svoju vlasť cez prah nových čias.

„Volíme prezidenta pre budúcnosť, hlavu štátu, za ktorú sa vo svete nebudeme musieť hanbiť a ktorá bude istotou v turbulentných časoch. Doprajme si preto chvíľu nerušeného rozmýšľania, využime moratórium na to, aby sme sa s odstupom a racionálne pozreli na to, ktorý z kandidátov najlepšie napĺňa predpoklady na skutočne kvalitného a silného prezidenta,“ povedal v stredu večer Pellegrini.

Podobne ako vo svojom prejave pred prvým kolom priamo nevyslovil meno ani jedného kandidáta. Zopakoval ale, aké hodnoty a postoje by mal podľa neho nástupca alebo nástupkyňa Andreja Kisku presadzovať - mal by mať silné sociálne cítenie a pochopenie pre problémy všetkých skupín občanov, mal by vnímať, že mnohé tradičné hodnoty sú na Slovensku hlboko zakorenené a ich spochybňovanie vnáša do spoločnosti zbytočný zmätok a rozdeľovanie.

Potreba celospoločenského zmieru

Dôležité je podľa Pellegriniho aj to, aby ako jednu zo svojich zásadných úloh vnímal potrebu celospoločenského zmieru na Slovensku. „Ak máme byť súdržnou a zjednotenou krajinou, musíme skončiť s delením na slušných a neslušných či dobrých a zlých. Všetci sme občanmi Slovenskej republiky s rovnakými právami a povinnosťami,“ prihovoril sa Pellegrini.





Premiér si myslí, že nie je správne neísť voliť. „Pri viacerých dvojkolových voľbách v minulosti sme boli svedkami toho, že neúspešní kandidáti v prvom kole vyslovili svoje odporúčanie či podporu pre kolo druhé. Teraz som však od nepostupujúcich kandidátov zaznamenal výroky, ktoré mali voličov od účasti na druhom kole odradiť. Nemyslím si, že takýto postoj je správny,“ povedal.

Argumentom podľa neho je, že ak má mať Slovensko silného prezidenta, potrebuje, aby ho zvolilo čo najviac ľudí. V sobotu budú mať podľa neho právo prehovoriť všetky regióny, nielen Bratislava. Tá má byť ale inšpiráciu, ako sa vedia zmobilizovať voliči, ak im ide o podporu konkrétneho kandidáta.

Výsledky vlády

Vo svojom stredajšom prejave sa Pellegrini venoval aj výsledkom jeho vlády. Tvrdí, že sa jeho vláde do veľkej miery podarilo upokojiť nálady v spoločnosti a môže sa sústrediť napríklad na sociálne opatrenia. Ako premiér by privítal, ak by mal v osobe prezidenta partnera, ktorý sa na napĺňaní týchto priorít bude podieľať.





„Voľbou hlavy štátu, ktorá dokáže hájiť dobré meno a záujmy Slovenska aj v zahraničí, preto v dnešnej dobe rozhodujeme aj o našom ďalšom živote, postavení Slovenska v Európe a vo svete a aj o našich peňaženkách,“ povedal ďalej Pellegrini s tým, že zmeny prichádzajú aj do politiky – o nových vládach či prezidentoch podľa neho rozhoduje marketing, kým skutočné hodnoty ostávajú v úzadí.





V sobotu 30. marca sa koná druhé kolo prezidentských volieb. Andreja Kisku na najvyššom ústavnom poste nahradí buď Zuzana Čaputová, alebo Maroš Šefčovič.

