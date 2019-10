Video: Pastrňák sa v NHL blysol gólovou parádou, Chára si pripísal plusku a Jurčo nebodoval

23.10.2019 (Webnoviny.sk) - V desiatich utorkových zápasoch NHL si spomedzi Slovákov zahrali iba Zdeno Chára a Tomáš Jurčo. Kapitán Bostonu Chára bol pri domácom víťazstve svojho tímu nad Torontom 4:2. Jurčo zažil s Edmontonom prehru na ľade Minnesoty 0:3. Ani jeden zo Slovákov nebodoval.

Chára odohral 22:52 min a prezentoval sa tromi zablokovanými strelami aj plusovým bodom na konci. Bol aj na trestnej lavici a jeho seknutie Frederika Gauthiera hostia využili v druhej tretine na priebežné vyrovnanie skóre na 2:2.

Šťastný gól Pastrňáka

V bránke Bostonu dostal prednosť Fín Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom a mal 28 zákrokov. Bruins potiahol za šiestym víťazstvom v sezóne tradične produktívny prvý útok, David Pastrňák aj Brad Marchand si pripísali po góle aj asistencii.

Pastrňák sa stal prvým hráčom v sezóne, ktorý dosiahol desať gólov a vedie tabuľku najlepších strelcov. Jeho presilovkový gól na konci prvej tretiny bol zároveň trojstý bod v jeho podaní v najväčšej zámorskej profilige.

Stačilo mu na to 329 zápasov. Jeho presný zásah stál za to aj vizuálne, keďže 23-ročný rodák z Havířova si prestrčil hokejku pomedzi nohy a tvárou od bránky prekonal Michaela Hutchinsona.

"Gól z kategórie šťastných. Párkrát som to skúšal na tréningoch a nikdy to nevyšlo. Až teraz v zápase to zafungovalo. Spočiatku som premýšľal nad bekhendovým zakončením, ale potom som sa rozhodol skúsiť to inak. Možno inštinkt, neviem," opísal David Pastrňák svoju gólovú situáciu na webe nhl.com.

Dvojgólový Staal

Produktívita mladého českého útočníka je dlhodobo na vysokej úrovni. Pastrňák sa stal iba štvrtým hráčom Bostonu v histórii, ktorý potreboval na 300 bodov menej ako 350 zápasov v NHL. Pred ním sa to podarilo Barrymu Pedersenovi (235), Bobbymu Orrovi (279) a Rayovi Bourquemu (316). Pastrňák natiahol šnúru zápasov, v ktorých bodoval, na sedem. Dosiahol počas nich 17 bodov (10+7).

Jurčo odohral za Edmonton 11:41 min s jednou strelou na bránku a jedným víťazným buly. Tím Oilers po skvelom vstupe do sezóne prehral druhýkrát po sebe, produktívny kapitán Connor McDavid má za sebou už tretí zápas v sérii bez bodu. Prvé dva góly v sezóne strelil útočník Minnesoty Eric Staal a pridal aj jednu asistenciu.

Hráči Wild triumfovali aj napriek vynútenému striedaniu brankárov. Devan Dubnyk musel v 22. min dolu z ľadu po kolízii v bránkovisku. V tom čase mal na konte 9 zákrokov. Jeho náhradník Alex Stalock rovnako udržal čisté konto so 16 zákrokmi.

Buffalo je so 17 bodmi na čele NHL

Už ôsme víťazstvo v sezóne dosiahli hokejisti Buffala a so 17 bodmi sú momentálne na čele NHL. Na triumfe nad San Jose (4:3 po predĺž.) mal najväčší podiel kapitán Sabres Jack Eichel. Bol pri všetkých góloch svojho tímu.

K dvom presným zásahom vrátane víťazného vo štvrtej minúte predĺženia pridal aj dve asistencie. "Odviedli sme dobrú prácu v hre s pukom. Náš súper má v zostave niekoľko svetových hráčov a prinútiť ich brániť je ten najlepší spôsob ako udržať puk z ich dosahu, aby sním mohli niečo vytvoriť," komentoval Jack Eichel.

Dvadsaťdvaročný Američan strelil už šesť gólov v predĺžení v kariére, čo je vyrovnaný rekordný klubový zápis dvojice Derek Roy, Thomas Vanek. "Ristolainen dobre vypálil na bránku. Puk sa na chvíľu stratil z dohľadu. Pokúšal som sa ho nájsť a šťastne som ho poslal do bránky," opísal Eichel svoj víťazný gól.

Päť gólov "kosatiek" v tretej tretine

Hostia zo San Jose viedli po 16 minútach v Buffale 2:0, napriek tomu napokon brali iba jeden bod za prehru v predĺžení.

Švédsky obranca Erik Karlsson v 52. min prvým gólom v sezóne vyrovnal na 3:3, ale po zápase nebol spokojný. "Naša hra vyzerala dobre, ale nevíťazíme. A tento biznis je o víťazstvách. Nevieme nájsť spôsob, ako sa dopracovať k výhre. Určite nemôžeme byť spokojní po dnešnom zápase," uviedol Erik Karlsson.

Detroit viedol nad Vancouverom po dvoch tretinách 2:0, potom hostia zapli na vyššie obrátky a v záverečnej dvadsaťminútovke strelili päť gólov. Troma gólmi sa na tom podieľal útočník a zároveň kapitán Canucks Bo Horvat.

K dvom presilovkovým zásahom pridal v závere aj gól do prázdnej bránky a teší sa z prvého hetriku v kariére. "Bola to poriadna zábava. V Detroite mám veľa kamarátov aj členov rodiny, ktorí sa prišli pozrieť na zápas," povedal Bo Horvat.

Výsledky - NHL

utorok

Boston - Toronto 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

* Zdeno Chára (Boston) odohral 22:32 min, 1 strela, 2 trestné minúty, 3 zablokované strely, 1 plusový bod

Minnesota - Edmonton 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

* Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 11:41 min, 1 strela, 1 víťazné vhadzovanie (1/1)

Calgary - Washington 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)

Buffalo - San Jose 4:3 po predĺž. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Florida - Pittsburgh 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

New York Rangers - Arizona 2:3 po predĺž. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Detroit - Vancouver 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)

Nashville - Anaheim 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Winnipeg - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Chicago - Vegas 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !