Video: Paríž St. Germain má ôsmy francúzsky titul, Mbappé nechce prestúpiť do Realu Madrid

PARÍŽ 22. apríla (WebNoviny.sk) - Trikrát nevyužili futbalisti francúzskeho klubu Paríž St. Germain "mečbal" na spečatenie tohtosezónnej majstrovskej trofeje v Ligue 1.

Po remíze so Štrasburgom (2:2) a prehrách v Lille (1:5) a Nantes (2:3) pre nich zariadilo definitívu nedeľňajšie zakopnutie najbližšieho konkurenta. Olympique Lille na lavičke so slovenským brankárom Adamom Jakubechom uhral v Toulouse bezgólovú remízu, po ktorej bolo jasné, že Parížanov už z líderskej pozície nikto nezosadí.

"Mám veľkú radosť, že moje mužstvo vyhralo francúzsku ligu, ktorá je jedna z najlepších v Európe. Získanie tejto trofeje je dôkazom výnimočného kolektívneho ducha a je to skvelý moment, keď sa oň môžeme podeliť s našimi fanúšikmi," uviedol pre klubový web tréner St. Germain Thomas Tuchel, ktorému v uplynulých kolách robila starosti početná maródka.

Návrat Neymara do súťažného diania

V nedeľňajšom zápase s Monakom (3:1) ho tak okrem hetriku Kyliana Mbappého mohol potešiť aj návrat Brazílčana Neymara do súťažného diania, v ktorom absentoval štvrť roka. "Keď vyhráme ligový titul, vždy cítime veľké šťastie a hrdosť. Ligue 1 je vlajková loď tejto krajiny, ktorá to vlani v lete na MS v Rusku dotiahla až na vrchol," poznamenal prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.

Parížania pridali do klubovej vitríny ôsmy francúzsky titul, z toho šiesty za ostatných sedem sezón. Klub spod Eiffelovky sa v počte majstrovských trofejí dotiahol na AS Monako a FC Nantes. Rekordných desať prvenstiev má na konte Olympique Marseille a AS St. Étienne.

Mbappé neprestúpi do Realu Madrid

Mladík Mbappé po dueli s Monakom upokojil fanúšikov parížskeho mužstva, že sa napriek šíriacim sa fámam o možnom prestupe do Realu Madrid nikam nechystá.

"Som si istý, že zostanem v Parku princov. Chcem byť súčasťou tohto projektu. Pre Real Madrid je skvelé, že je tam Zinedine Zidane. Budem sledovať ich zápasy ako obdivovateľ," povedal podľa webu soccerway.com 20-ročný Mbappé, ktorý sa v nedeľu stal najmladším hráčom v dejinách Ligue 1 s minimálne 30 gólmi v jednej sezóne.

Paríž St. Germain, ktorý vznikol 12. augusta 1970, má momentálne v zbierke už 39 rôznych trofejí. Okrúhlu "štyridsiatku" bude môcť dosiahnuť už túto sobotu 27. apríla, keď vo finále Francúzskeho pohára nastúpi na parížskom Stade de France proti Stade Rennes.

Ligue 1 - 33. kolo

výsledok nedeľňajšieho zápasu

Paríž St. Germain - AS Monako 3:1 (2:0)

Góly: 15., 38. a 55. Mbappé - 80. Golovin

Tabuľka Ligue 1

1. Paríž St. Germain 33 27 3 3 95:27 84 - istý titul

2. Lille 33 19 8 6 54:28 65

3. Lyon 33 17 8 8 55:41 59

4. St. Étienne 33 16 8 9 50:37 56

5. Marseille 33 16 6 11 52:44 54

6. Montpellier 33 13 12 8 47:37 51

7. Reims 33 11 15 7 32:34 48

8. Nice 33 13 9 11 23:30 48

9. Nimes 33 13 7 13 49:48 46

10. Štrasburg 33 10 14 9 55:43 44

11. Rennes 33 11 10 12 45:46 43

12. Angers 33 9 14 10 40:40 41

13. Nantes 33 11 7 15 41:44 40

14. Bordeaux 33 9 11 13 31:36 38

15. Toulouse 33 8 12 13 30:46 36

16. Monako 33 7 11 15 32:49 32

17. Amiens 33 8 8 17 28:48 32

18. Dijon 33 7 7 19 27:50 28

19. Caen 33 5 11 17 25:47 26

20. Guingamp 33 5 9 19 24:60 24

