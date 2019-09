Video: Pánik strelil gól, Halák podržal Boston pri jeho triumfe a Černák rozdal šesť „bodyčekov“

OTTAWA 9. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik skóroval, ale Arizona prehrala na vlastnom ľade so San Jose 3:5 v sobotňajšom stretnutí NHL. Dvadsaťsedemročný útočník absolvoval takmer 18 min a pripísal si aj jednu "plusku".

Rodák z Martina strelil šiesty gól v sezóne v 46. min, keď vyrovnal na priebežných 3:3 presnou strelou z ľavého kruhu pomedzi betóny brankára hostí Aarona Della. O triumfe San Jose napokon rozhodli dvaja českí útočníci. V 55. min poslal Sharks do vedenia premiérovým gólom v NHL Lukáš Radil, víťazstvo spečatil do prázdnej bránky Tomáš Hertl.

Sen hrať v NHL

"Mal som sen hrať v NHL a teraz sa mi splnil. Skóroval som a tím zvíťazil, azda sa nemôžem mať lepšie," tešil sa podľa nhl.com Radil, ktorý odohral v profilige dosiaľ šesť zápasov. Dvadsaťosemročný krídelník predtým absolvoval tri sezóny v Spartaku Moskva v KHL, sedem rokov hral vo vlasti za Pardubice.

"Mám za sebou niekoľko sezón v Česku a v Rusku. Keď som bol dieťa, sníval som o NHL. Podarilo sa mi dostať sa až sem a som nadšený," dodal. "Mali sme dobrý vstup do zápasu, utvorili sme si vedenie. Súper mal aj trochu šťastia. Prišli sme o trojgólový náskok, ale nevzdali sme sa a napokon Radil skvelým gólom rozhodol," zhodnotil iný krídelník Sharks Evander Kane.

Podržal ich brankár

Jaroslav Halák kryl 29 z 32 striel súpera a prispel k triumfu Bostonu pred vlastnými priaznivcami nad Torontom 6:3. Bruins triumfom ukončili trojzápasovú sériu prehier. Leví podieľ na víťazstve domáceho tímu mal obranca Torey Krug, ktorý strelil svoj prvý gól v sezóne a pripísal si aj dve asistencie.

"Bolo to veľmi dobré. Spočiatku sme nehrali ideálne, viackrát nás podržal brankár. Nepremenili sme nejaké šance, ktoré sme si utvorili. Našťastie sme sa cez to preniesli a naši kľúčoví hráči zabrali. V závere sme sa prestali pohybovať, ale myslím si, že to bol dobrý zápas. Väčšinu zápasu sme boli dobrí v obrane i v útoku," zhodnotil tréner Bostonu Bruce Cassidy. Bruins v 47. min viedli 6:1, ale v záverečných desiatich minútach inkasovali dva góly.

Nezostal nič dlžný svojej povesti

Obranca Erik Černák nezostal nič dlžný svojej povesti a pri suverénnom domácom triumfe Tampy Bay nad Coloradom 7:1 rozdal šesť "bodyčekov". Počas vyše 19 a pol minúty na ľade sa prezentoval aj dvoma strelami na bránku hostí. Prvou hviezdou zápasu sa stal kapitán Lightning Steven Stamkos, ktorý nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie.

"Myslím si, že sme diktovali tempo už od prvého striedania. Nikita Kučerov dostal ťažký hit za bránkou a náš tím na to reagoval takýmto spôsobom," povedal 28-ročný center. "Hrali sme dobre. Bolo to iné v porovnaní s predošlými zápasmi, ktoré nám celkom nevyšili. Víťazstvo sme si zaslúžili, súperovi sme nedali priestor, aby sa udržal v stretnutí," uviedol kouč Tampy Bay Jon Cooper.

Sumáre NHL

sobota

Buffalo - Philadelphia 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Góly: 5. Eichel (Reinhart, Skinner), 13. Eichel (Pilut, Ristolainen) - 13. J. Van Riemsdyk (Giroux), 31. Provorov (Laughton, Raffl), 43. Giroux, 49. Simmonds (Gostisbehere, J. Voráček), 50. Weise (Raffl, Giroux), 52. Konecny (Giroux, J. Van Riemsdyk)

Los Angeles - Vegas 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Góly: 9. Ščerbak (Muzzin), 33. Luff (Leipsic, Kempe), 37. J. Carter (Doughty, Forbort), 43. Forbort (Toffoli, Amadio), 59. N. Thompson (Muzzin, Amadio) - 5. O. Lindberg (Nosek, Carpenter)

Boston - Toronto 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Góly: 12. Forsbacka-Karlsson (Pastrňák, Grzelcyk), 29. Backes (Marchand, Krug), 38. Krug (Marchand, Krejčí), 42. Heinen (Donato, J. Moore), 45. Krejčí (Pastrňák, Marchand), 47. Donato (Heinen, Krug) - 45. Dermott (Matthews, Gardiner), 50. Matthews (A. Johnsson, Rielly), 53. A. Johnsson (Marleau, Gardiner)

Jaroslav Halák (Boston) absolvoval celý zápas a kryl 29 z 32 striel súpera

Columbus - Washington 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Góly: 2. Connolly (J. Vrána, Kuznecov), 11. Jaškin (Boyd, Orlov), 20. Ovečkin (Kempný, Carlson), 52. Boyd (Ovečkin, Dowd)

Detroit - New York Islanders 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 5. Abdelkader (D. Larkin, Nyquist), 14. Kronwall (D. Larkin) - 25. Cizikas (Johnston), 27. Pulock (Jo. Bailey, Barzal), 44. M. Martin (Clutterbuck, Leddy)

Florida - New York Rangers 4:5 po sam. nájazdoch (0:2, 3:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 21. Yandle (Hoffman, Huberdeau), 25. Huberdeau (Yandle), 39. Ekblad (Huberdeau, Barkov), 51. Barkov (Yandle, Hoffman) - 4. Zibanejad (Vesey, K. Hayes), 19. Namestnikov (K. Hayes), 27. Beleskey (Skjei, DeAngelo), 42. Claesson, rozhod. sam. nájazd: Shattenkirk

Ottawa - Pittsburgh 2:1 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 5. Chabot (Mark Stone), 62. Dzingel (Mark Stone, Chabot) - 24. Dea

Tampa Bay - Colorado 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Góly: 4. Stamkos (Kučerov, Hedman), 14. Stamkos, 17. T. Johnson (B. Point, Girardi), 22. Killorn (Gourde, Stamkos), 28. Palát (Stamkos, Sergačov), 31. Cirelli (Coburn), 44. Palát (T. Johnson, J. T. Miller) - 15. MacKinnon (Landeskog, Rantanen)

Erik Černák (Tampa Bay) 19:36 min, 2 strely na bránku, 6 "hitov"

Arizona - San Jose 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Góly: 27. Schmaltz (Keller, Galchenyuk), 31. Richardson (Chychrun), 46. PÁNIK (Richardson) - 15. Pavelski (Dillon, E. Karlsson), 16. Couture (Hertl, Meier), 26. E. Kane, 55. Radil (Vlasic, Braun), 60. Hertl (Couture, Meier)

Richard Pánik (Arizona) 17:59 min, 1+0, +1, 1 strela na bránku, 1 "hit", zablokoval 1 strelu súpera

Calgary - Nashville 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Góly: 2. Kylington (E. Lindholm, J. Gaudreau), 37. Monahan (Hanifin, Hamonic), 47. Hathaway (M. Tkachuk, Kylington), 53. Quine (R. Andersson), 57. E. Lindholm (J. Gaudreau, Monahan) - 20. Sissons (Josi, Salomäki), 41. C. Smith (Ekholm, Grimaldi)

