Video: Pánik skóroval pri výprasku Arizony, Černák bol v minisúboji úspešnejší ako Marinčin

NEW YORK 12. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik strelil gól, ale jeho Arizona prehrala 1:7 na ľade Chicaga v pondelkovom stretnutí NHL. Pánik otvoril skóre v 5. min, keď bekhendom dorazil za chrbát Coreyho Crawforda odrazený puk po vlastnej strele. Dosiahol dvanásty gól a 30. bod vo vrcholiacej sezóne.

Aktívnejší Černák

Pánik na ľade strávil 18:05 min a prezentoval sa dovedna tromi strelami na bránku a šiestimi "hitmi". Po 28-ročnom rodákovi z Martina boli strelecky úspešní už iba hráči Chicaga.

Zažiaril najmä Brendan Perlini, ktorý si pripísal prvý hetrik v zámorskej profilige.Skompletizoval ho gólom štyri sekundy pred naplnením riadneho hracieho času.

Až dvaja slovenskí obrancovia boli v hre v súboji Toronta a Tampy Bay (2:6). Martin Marinčin na domácej a Erik Černák nebodovali, ale na konci mal dôvod na spokojnosť 21-ročný zadák Tampy Bay. Prezentoval sa piatimi strelami na bránku, jedným bodyčekom a dvoma plusovými bodmi. Marinčin raz vystrelil a pridal aj jeden "hit".

Súboj lídra NHL s tretím tímom Východnej konferencie jasne vyznel pre Lightning. Hokejisti Tampy Bay už majú 110 bodov, potrebovali na to iba 70 zápasov. Len po siedmy raz v histórii sa stalo, že niektoré z mužstiev dosiahlo túto bodovú hodnotu s využitím 70 a menej stretnutí. Predtým sa to trikrát podarilo Montrealu Canadiens, dvakrát Bostonu Bruins a raz Detroitu Red Wings.

Sekerov Edmonton triumfoval

"Naša konzistentná výkonnosť je ohromujúca, ale nepotľapkávame sa za to po ramenách. Chceme si uchovať pozitívny obraz z dneška aj ďalších dobrých výkonov aj do play-off. Verím, že sa nám to podarí," povedal švédsky obranca Tampy Bay Victor Hedman. Jeho kolega Ryan McDonagh odohral 600. zápas v NHL a ozdobil ho dvoma asistenciami a troma plusovými bodmi.

V pondelok si v NHL zahral ešte jeden slovenský obranca Andrej Sekera a dočkal sa triumfu jeho Edmontonu nad New York Rangers 3:2 po predĺžení. Sekera strávil na ľade solídnu porciu minút (23:32 min) a prezentoval sa 1 strelou na bránku, 1 plusovým bodom a 4 zablokovanými pokusmi súperových hráčov. O víťazstve Edmontonu rozhodol v 35. sekunde predĺženia Leon Draisaitl po prihrávke Connora McDavida.

Nemecký útočník Draisaitl je so 42 gólmi druhý najlepší strelec súťaže za Alexom Ovečkinom (46). Kanadský kapitán Oilers McDavid je zasa s 98 bodmi (34+64) druhý najproduktívnejší hráč spoločne s Patrrickom Kanom zo Chicaga. Na čele je 111-bodový Rus Nikita Kučerov (Tampa Bay).

Sumáre NHL

pondelok:

Toronto - Tampa Bay 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Góly: 32. Matthews (Johnsson, Zajcev), 60. C. Brown (Marleau, Kadri) - 11. T. Johnson (McDonagh, Kučerov), 19. Cirelli (Sergačiov, Killorn), 25. T. Johnson (Point, McDonagh), 25. Palát (Coburn, Rutta), 39. Paquette (Hedman, Gourde), 46. Paquette (Gourde, Rutta)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:46 min, 1 strela, 1 "hit" - Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:37 min, 5 striel, 1 "hit", 2 plusové body, 2 trestné minúty

New York Islanders - Columbus 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 7. Pulock (Clutterbuck, Pelech), 59. Lee (Filppula)

Chicago - Arizona 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

Góly: 7. Perlini (Seabrook, DeBrincat), 9. Saad (J. Toews, Gustafsson), 24. Perlini (Strome, Kahun), 27. Kunitz (Kämpf, Krüger), 29. P. Kane (Anisimov, Kahun), 35. J. Toews (z trest. strieľania), 60. Perlini (DeBrincat, Murphy) - 5. PÁNIK (Dvorak)

Richard Pánik (Arizona) odohral 18:05 min, 1 gól, 6 "hitov", 3 strely, 1 mínusový bod

Philadelphia - Ottawa 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Góly: 23. Lindblom (Couturier, Gostisbehere), 27. Raffl (Patrick), 40. Laughton (Konecny, Raffl) - 10. Tierney (Harpur, Balcers), 58. Chlapík (Z. Smith, Chabot)

Minnesota - San Jose 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 35. Goodrow (Vlasic, Heed), 45. Hertl (Meier, Nyquist), 51. Couture)

Colorado - Carolina 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 31. Hamilton (Williams. Svečnikov), 48, Svečnikov (Teräväinen, Faulk), 58. Svečnikov (Teräväinen, Pesce)

Edmonton - New York Rangers 3:2 po predĺž. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 7. McDavid (Chiasson, Draisaitl), 9. Benning (Draisaitl, Kassian), 61. Draisaitl (McDavid, Nurse) - 32. B. Lemieux (Shattenkirk), 42. Howden (Lemieux)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 23:32 min, 1 strela na bránku, 1 plusový bod, 4 zablokované strely

