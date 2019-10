Video: Pánik s dvoma minútami a mínusovým bodom, McDavid a Palmieri v NHL prekonali rekordy

NEW YORK 17. októbra (WebNoviny.sk) - Iba útočník Richard Pánik zasiahol spomedzi slovenských hokejistov do utorkového diania v NHL, ale nebodoval.

Arizona prehrala na ľade Minnesoty 1:2 a Pánik odohral 14:35 min s dvoma trestnými minútami a jedným mínusovým bodom na konte. Dvadsaťsedemročný krídelník v piatich zápasoch novej sezóny dosiahol iba jednu asistenciu.

McDavid prekonal Oatesa

Na triumfe Edmontonu vo Winnipegu 5:4 po predĺžení mal veľký podiel Connor McDavid. Dvadsaťjedenročný kapitán Oilers bol pri štyroch góloch svojho tímu (2+2) v tomto zápase a dovedna prvých deviatich v tejto sezóne.

Prekonal tým historický rekord NHL v podaní Adama Oatesa, ktorý v drese Detroitu Red Wings v sezóne 1986/1987 bol pri prvých siedmich góloch svojho mužstva na začiatku súťažného ročníka.

Aktuálnu bodovú sériu McDavida prerušil až obranca Darnell Nurse s asistenciou Ryana Nugenta-Hopkinsa víťazným gólom v predĺžení.

Palmieri opäť otvoril skóre

Americký útočník Kyle Palmieri otvoril skóre aj vo štvrtom zápase New Jersey v novej sezóne a tiež utvoril historický rekord. Jeho tím v utorok zdolal Dallas 3:0. Palmieri v úvodných troch zápasoch dokonca skóroval dvakrát, aktuálne pridal už siedmy gól.

Hráči New Jersey otvorili súťažný ročník štyrmi víťazstvami po štvrtý raz vo svojej histórii a prvýkrát od sezóny 1995/1996. "Je to zábava hrať hokej v takej dobrej nálade, v akej sa teraz nachádzame. Na ľade nám to ide, zdolávame kvalitné tímy. Bodaj by nám to vydržalo čo najdlhšie," povedal Kyle Palmieri podľa webu NHL.

K aktuálnemu triumfu "diablov" nad Dallasom výrazne pomohol aj brankár Keith Kinkaid vďaka šiestemu shutoutu v kariére a druhému v tejto sezóne.

Po štyroch zápasoch má na konte len samé víťazstvá s priemermi 1 inkasovaný gól a úspešnosťou zásahov 96,1%. "Na začiatku to ešte nebolo stopercentné, ale neskôr som sa naplno dostal do zápasu. Puk som videl veľmi dobre a hráči predo mnou podali úžasné výkony," komentoval Kinkaid.

Canucks zvíťazili v Pittsburghu

Vancouver pridal tretie víťazstvo v sérii, keď zvíťazil na ľade favorizovaného Pittsburghu 3:2 po predĺžení. Hostia nastúpili bez svojho ofenzívneho lídra Eliasa Petterssona.

Iba 19-ročný švédsky nováčik v prvých piatich zápasoch sezóny nazbieral 8 bodov (5+3), ale momentálne je na dlhší čas mimo hry pre otras mozgu, ktorý mu spôsobil minulú sobotu Mike Matheson z Floridy.

Víťazný gól Canucks strelil Brock Boeser už po 34 sekundách predĺženia. Pittsburghu opäť nezahral podľa predstáv kapitán Sidney Crosby, ktorý zatiaľ v tejto sezóne neskóroval. Na konte má iba štyri asistencie.

"Vždy keď hrám proti výnimočným hráčom z tímu súpera, nabudí ma to k lepšiemu výkonu. Neviem čím to je, ale takto to funguje," povedal 21-ročný Brock Boeser po víťaznom zásahu. Tieto slová dokumentuje štatistika aj jeho štatistika proti Penguins: 7 bodov (6+1) z posledných troch zápasov.

Sumáre NHL

utorok

New Jersey - Dallas 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 4. Palmieri (Butcher, Hall), 23. Coleman (Severson), 37. Dea

Minnesota - Arizona 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 24. Mikael Granlund (Spurgeon), 47. E. Staal (Zucker, Suter) - 14. Perlini (Oesterle, Hinostroza)

Richard Pánik (Arizona) odohral 14:35 min, 2 trestné minúty, 1 mínuska

Pittsburgh - Vancouver 2:3 po predĺž. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 7. Guentzel, 57. Hagelin (Kessel, Malkin) - 9. Hutton (Schaller, Markus Granlund), 19. Sutter (Schaller, Motte), 61. Boeser (Tanev)

Philadelphia - Florida 6:5 po sam. nájazdoch (0:1, 5:2, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Simmonds (Sanheim, Gudas), 26. Weal (Hagg, Konecny), 29. Giroux, 36. Simmonds (Laughton, Folin), 38. Giroux (Weal, Gostisbehere), rozhodujúci sam. nájazd: Weal - 18. Vatrano (Malgin, McCann), 33. Vatrano (McCann, Pysyk), 38. Barkov (Hoffman, Yandle), 46. Dadonov (Kiselevič, Brouwer), 49. Barkov (Yandle)

New York Rangers - Colorado 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 13. Kreider (Shattenkirk, Zuccarello), 31. K. Hayes (Zuccarello, Shattenkirk), rozhodujúci sam. nájazd: Shattenkirk - 29. Landeskog (Jost), 39. MacKinnon (Landeskog, Rantanen)

Tampa Bay - Carolina 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 13. T. Johnson (Joseph, Girardi), 27. T. Johnson (Erne, T.J. Miller), 48. Gourde (Palát), 59. T. Johnson (Kučerov, Girardi) - 11. Ferland (Teräväinen, Aho), 33. Nečas (Foegele, Zykov)

Winnipeg - Edmonton 4:5 po predĺž. (3:1, 1:0, 0:3 - 0:1)

Góly: 5. Lowry (Tanev), 8. Lowry (Perreault, Copp), 14. Chiarot (Ehlers, Kulikov), 22. Scheifele (Laine, Morrissey) - 13. McDavid (Draisaitl), 41. Rattie (McDavid, Klefbom), 43. McDavid (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 54. Puljujärvi (Nugent-Hopkins, McDavid), 62. Nurse (Nugent-Hopkins)

Vegas - Buffalo 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 19. Marchessault (W. Karlssom, R. Smith), 23. Eakin, 51. W. Karlsson (R. Smith), 60. Marchessault (W. Karlsson) - 60. Sobotka (Okposo, McCabe)

