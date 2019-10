Video: Pánik prispel k triumfu Arizony a dostal mínusku, v repríze finále opäť vyhral Washington (aktualizované)

OTTAWA 11. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik bodoval pri triumfe Arizony na ľade Anaheimu 3:2 po samostatných nájazdoch v stredajšom stretnutí NHL. Dvadsaťsedemročný krídelník si pripísal asistenciu pri góle Dylana Stromeho v závere prvej tretiny na 1:1 v presilovej hre.

Pre Pánika to bol v treťom zápase prvý bod v aktuálnom ročníku NHL. Proti Anaheimu absolvoval 19:28 min na krídle prvého útoku. Do štatistík si pripísal aj jednu mínusku. Prezentoval sa štyrmi strelami na bránku domácich a jedným "bodyčekom". Po vyrovnanom priebehu rozhodol o triumfe Coyotes v samostatných nájazdoch Nick Cousins, ktorý sa presadil ako jediný.

Hrdinom zápasu bol Kuznecov

V repríze finále zvíťazili hokejisti Washingtonu nad Vegas 5:2. Hrdinom obhajcu Stanleyho pohára sa stal ruský útočník Jevgenij Kuznecov so štyrmi bodmi za gól a tri asistencie. Jeho krajan Alexander Ovečkin bol dvakrát strelecky úspešný.

"Práve teraz chceme pokračovať v tepme, v akom sme začali sezónu, je to zábava," povedal podľa nhl.com Ovečkin. Jeho tím strelil v troch zápasoch už 18 gólov. Rodák z Moskvy má na konte dovedna už 611 gólov v základnej časti NHL a v historických tabuľkách sa dostal pred Bobbyho Hulla na 17. miesto.

"Ovečkin dosiahne nejaký rekord či míľnik každých desať duelov. Je pre mňa potešením hrať s ním, je to zrejme jeden z najlepších hokejistov v histórii. Bude v sieni slávi a možno na jednej z fotiek budem pri ňom ako sa tešíme z gólu," zamyslel sa Kuznecov, ktorý krajanovi prihral na oba zásahy.

"Myslím si, že Kuznecov patrí medzi päticu najlepších hráčov v lige, ale z nejakého dôvodu je nedocenený. Ak sa však prídete pozrieť na zápas, práve on je z tých, ktorý vás postavia zo stoličky," pochválil spoluhráča T.J. Oshie.

Po dva body si v drese víťazného tímu pripísali aj Nicklas Bäckström (1+1), Brett Connolly a John Carlson (obaja 0+2). Golden Knights držali s Washingtonom krok takmer až do polovice tretej tretiny, na 2:3 znížil Reilly Smith.

Triumf domácich poistili v záverečných minútach Ovečkin a do prázdnej bránky Oshie. Brankár Capitals Braden Holtby zneškodnil 29 striel súpera, jeho náprotivok Marc-André Fleury sa prezentoval 24 zákrokmi.

V Ottawe si napravili chuť

Philadelphia po utorňajšom výprasku 2:8 na domácom ľade so San Jose triumfovala v Ottawe nad Senators jasne 7:4. V drese Flyers úradovali najmä českí hokejisti. Jakub Voráček získal až päť bodov za dva góly a tri asistencie, Radko Gudas si do štatistík pripísal tri gólové prihrávky.

"Niekedy je prospešné, keď po náročnom zápase vyrazíte za súperom a a ďalší deň vás čaká iný súboj," povedal Voráček po neúspechu so San Jose. "Využili sme to. Samozrejme, pred vlastnými priaznivcami to bol pre nás krutý výsledok, ale teraz sme strelili sedem gólov a myslím si, že sme hrali celkom dobre," dodal 29-ročný krídelník.

Ottawa viedla zásahmi štvorky ostatného draftu Bradyho Tkachuka 1:0 i 2:1, ale postupne sa misky váh naklonili na stranu Philadephie. Senators môže tešiť aspoň produktivita mladíkov, okrem 19-ročného Tkachuka strelil dva góly aj 20-ročný obranca Max Lajoie, ktorý vytlačil zo zostavy v prvom tíme Slováka Christiána Jaroša.

"Keď som strelil prvý gól, nemôžem povedať, že by to bolo niečo o čom som sníval, ale keď som skóroval aj druhýkrát, bolo to vzrušujúce," skonštatoval Tkachuk. "V prvom zápase som si zvykal na tempo, ale veľa som sa naučil. Snažím sa naučiť niečo nové vždy, keď som na ľade. Chcem sa stále zdokonaľovať. Myslím si, že môžem byť oveľa lepší, ako som teraz," dodal.

Sumáre NHL

streda:

Ottawa - Philadelphia 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)

Góly: 9. B. Tkachuk (Tierney, Lajoie), 22. B. Tkachuk (Bödker, Chabot), 32. Lajoie (Tierney, B. Tkachuk), 58. Lajoie (Tierney, Bödker) - 15. J. Voráček (Gostisbehere, Giroux), 24. Couturier (Gudas, J. Voráček), 27. J. Voráček (Gudas), 36. Laughton (Weise, MacDonald), 45. Hägg (M. Raffl, Weise), 53. Giroux (Gostisbehere, J. Voráček), 60. Laughton (J. Voráček, Gudas)

Washington - Vegas 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 20. Kuznecov (Bäckström, Carlson), 31. Ovečkin (Kuznecov, Connolly), 46. Bäckström (Kuznecov, Carlson), 51. Ovečkin (Kuznecov, Connolly), 59. Oshie (Niskanen, Orlov) - 31. Eakin, 48. R. Smith (Holden, W. Karlsson)

Anaheim - Arizona 2:3 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 6. Kesler (Cogliano, H. Lindholm), 35. Street (M. Pettersson) - 18. D. Strome (Keller, PÁNIK), 26. Richardson (Grabner, Hjalmarsson), rozhod. sam. nájazd: Cousins

Richard Pánik (Arizona) 19:28 min, 0+1, -1, 4 strely na bránku, 1 "hit"

