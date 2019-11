Video: Pánik „zmiernil“ vysokú prehru Arizony v NHL, sedem gólov inkasovalo aj Chicago

NEW YORK 28. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa v ôsmom zápase sezóny v NHL dočkal prvého gólu. Jeho Arizona nečakane prevalcovala Tampu Bay 7:1 a Pánik pečatil výsledok gólom v 53. min.

Okrem toho si pripísal tri plusové body a zablokoval dve strely súperových hráčov. Pre 27-ročného krídelníka by tieto štatistiky mohli byť odrazovým mostíkom k lepšej výkonnosti po tom, čo niekoľko zápasov nútene strávil ako náhradník na tribúne.

Chára a Tatar bez zápisu

Coyotes dosiahli tretie víťazstvo v sérii a ich rakúsky útočník Michael Grabner strelil dva góly v oslabení. "Môže sa stať, že vám nevyjde zápas, ale 1:7? To asi nechce nikto, je trápne, ako sme hrali," uviedol obranca Lightning Anton Stralman pre web NHL."Oni boli unavení a my sme mali energiu. Pre nich to bol posledný zápas ´tripu´ u súperov a my sme sa chceli ukázať," skonštatoval tréner Arizony Rick Tocchet.

V súboji, v ktorom nastúpili proti sebe slovenskí hokejisti, vyhral Montreal v Bostone 3:0. Kapitán Bruins Zdeno Chára ani útočník Canadiens Tomáš Tatar sa nezapísali do štatistík produktivity. Brankár Carey Price si pripísal prvý shutout v sezóne a celkovo štyridsiaty prvý v kariére, počet svojich víťazných zápasov zvýšil na 290.

V tejto štatistike v klubovej histórii Canadiens predstihol legendárneho Patricka Roya. Historický líder tohto klubu Jacques Plante má na konte ešte o 24 víťazstiev viac. "Mal som veľký koláč a zjedol som ho so všetkým, čo k tomu patrí," reagoval Price na jednu z výnimočných nocí svojej kariéry.

Florida zdramatizovala záver zápasu

Hokejisti New Jersey zdolali Floridu 3:2 a prelomili trojzápasovú šnúru bez víťazstva. Pre "diablov" to vyzeralo na ľahkú výhru, keď po dvoch tretinách viedli 3:0 po zásahoch Kyla Palmieriho, Taylora Halla a Blaka Colemana, ale hostia v závere zdramatizovali stretnutie. V 56. min najprv znížil Michael Matheson a 15 sekúnd pred koncom upravil na 2:3 z pohľadu Floridy Mike Hoffman. Vyrovnať sa im však už nepodarilo a pripísali si siedmu prehru v ročníku.

V ďalšom zápase sobotňajšieho programu Philadelphia doma podľahla New Yorku Islanders 1:6. Hostia udreli najmä v závere, keď v 49. min v rozpätí 41 sekúnd skórovali dvakrát. Najväčšou hviezdou bol americký útočník Anders Lee, ktorý sa prezentoval jedným gólom a tromi asistenciami.

Sumáre NHL

sobota

New Jersey - Florida 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Góly: 20. Palmieri (Severson, Hischier), 24. Hall (Palmieri, Hischier), 34. Coleman (Müller, Zajac) - 56. Matheson (Huberdeau), 60. Hoffman (Yandle, Dadonov)

Philadelphia - New York Islanders 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Góly: 27. Lehterä - 12. Komarov (Pelech, Boychuk), 14. Beauvillier (Eberle, Barzal), 25. Nelson (Bailey, Lee), 49. Pelech (Lee), 49. Nelson (Lee), 52. Lee (Bailey, Barzal)

Nashville - Edmonton 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Góly: 39. F. Forsberg (Johansen, P.K. Subban), 45. F. Forsberg (Johansen, Arvidsson), 56. F. Forsberg (Johansen, P.K. Subban - 12. Caggiula (Nurse, Rieder), 25. Draisaitl (Lucic, McDavid), 39. McDavid (Nugent-Hopkins), 45. Draisaitl (Rieder, Klefbom), 59. Caggiula

Calgary - Washington 3:4 po sam. nájazdoch (2:2, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 15. Hamonic (Monahan, J. Gaudreau), 17. E. Lindholm (J. Gaudreau, Giordano), 59. M. Tkachuk (Andersson, Giordano) - 10. Vrána (Kuznecov), 15. Oshie (Ovečkin, Kuznecov), 38. Niskanen (Connolly, Jaškin), rozhodujúci nájazd Bäckström

Boston - Montreal 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 10. Gallagher (Peca, Ouellet), 11. Domi (Drouin, Lehkonen), 60. Jordie Benn (Lehkonen)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:40 min, 1 mínuska, 1 zablokovaná strela - Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:15 min, 1 pluska, 1 víťazné vhadzovanie

Columbus - Buffalo 5:4 po predĺžení (1:2, 3:0, 0:2 - 1:0)

Góly: 9. Dubois (Panarin), 22. Panarin (Dubois, Atkinson), 37. Atkinson (Nash, Weerenski), 38. Atkinson (N. Foligno, Harington), 61. Panarin (Dubois) - 2. Okposo (Thompson, Nelson),15. Skinner (McCabe, Eichel), 43. Pominville (Eichel, McCabe), 45. Mittelstadt (Pominville, Skinner)

Toronto - Winnipeg 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Góly: 47. Kadri (Marner, Hainsey), 57. Gardiner (Marner), 58. Kapanen (Tavares, Hyman) - 10. Connor (Wheeler, Byfuglien), 31. Scheifele

Martin Marinčin (Toronto) odohral 13:05 min, 1 strela, 1 "hit"

Minnesota - Colorado 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Góly: 28. Mikael Granlund (Niederreiter, E. Staal), 31. E. Staal (Mikael Granlund, Zucker), 58. Brodin (Spurgeon, Fehr) - 6. Barberio (Kamenev), 60. Landeskog (Rantanen, Barrie)

St. Louis - Chicago 7:3 (2:2, 2:1, 3:0)

Góly: 1. O´Reilly (Sanford, Parayko), 6. Sanford (Perron, O´Reilly), 22. Tarasenko (Dunn, O´Reilly), 26, Bozak (Sundqvist, Sanford), 56. Anisimov (Pietrangelo, Schwartz), 59. Pietrangelo (Bouwmeester, B. Schenn), 60. Steen (B. Schenn, Pietrsngelo) - 4. P. Kane (Anisimov, Saad), 19. Anisimov (P. Kane), 37. P. Kane (Anisimov, Jokiharju)

Arizona - Tampa Bay 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Góly: 7. Oesterle (Richardson, Hinostroza), 9. Keller (Demers, Galchenyuk), 13. Stepan (Perini, Goligoski), 29. Hinostroza (Goligoski, Raanta), 32. Grabner (Richardson), 49. Grabner, 53. PÁNIK - 50. Erne (T. Johnson, Gourde)

Richard Pánik (Arizona) odohral 12:32 min, 1 gól, 2 strely, 3 plusky, 2 zablokovanéí strely

Vancouver - Pittsburgh 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Góly: 26. Kessel (Mättä, Malkin), 37. Crosby (Simon, Guentzel), 55. Malkin (Sprong), 56. Malkin (Kessel, Hagelin), 58. Crosby (Oleksiak, Guentzel)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !