Video: Pád autobusu z mosta v Číne spôsobila hádka pasažierky s vodičom

PEKING 2. novembra (WebNoviny.sk) - Tragický pád autobusu z mosta do rieky Jang-c’-ťiang v juhovýchodnej Číne spôsobila hádka medzi pasažierkou a vodičom. Informovala o tom mestská polícia v Čchung-čchingu, kde sa v nedeľu ráno stala nehoda, ktorá si vyžiadala pravdepodobne 15 mŕtvych.

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL