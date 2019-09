Video: Nišikori vo štvrťfinále US Open zdolal Čiliča, premožiteľ Federera skončil na rakete Djokoviča

NEW YORK 6. septembra (WebNoviny.sk) - Japonský tenista Kei Nišikori a Srb Novak Djokovič utvorili druhú dvojicu v semifinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V stredajšom štvrťfinále najprv Nišikori nasadený ako dvadsiaty prvý zdolal po viac ako štvorhodinovom boji 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 nasadenú sedmičku Chorváta Marina Čiliča. Na záver nočného programu si turnajová šestka Djokovič poradila s , nenasadeným Austrálčanom, Johnom Millmanom za 2:48 h 6:3, 6:4, 6:4.

Prvú semifinálovú dvojicu (3.). Znamená to, že v hre o titul zostali traja newyorskí šampióni, ktorí získali dovedna šesť titulov (3x Nadal, 2x Djokovič, 1x Del Potro) a jeden trojnásobný semifinalista Nišikori.

Djokovič je 11-krát v semifinále US Open

Djokovič postúpil na newoyrskom "betóne" do semifinále po jedenásty raz v sérii s výnimkou vlaňajška, keď v USTA Billie Jean King Nationak Tennis Center pre zranenie chýbal. Proti Millmanovi urobil síce až 53 nevynútených chýb a využil len 4 z 20 ponúknutých brejkbalov, ale húževnatého súpera prevýšil najmä v úspešnosti II. podania (66% - 42%) a lepší bol aj vo víťazných úderoch (29-24).



Djokovič vo veľkom teple a vlhku na Štadióne Arthura Ashea zabral v dôležitých momentoch ako sa na veľkého šampióna patrí. V treťom sete síce jeho súper otočil z 1:3 na 4:3, ale zverenec Mariána Vajdu ziskom troch gemov a "čistou" hrou pri svojom podaní ukončil zápas päť minút pred polnocou newyorského času. Tridsaťjedenročný Srb môže rozšíriť úctyhodnú zbierku grandslamových triumfov na štrnásť, v New Yorku môže pridať tretí titul po rokoch 2011 a 2015.

Zdolaný štvrťfinalista Millman má za sebou životný turnaj. Dvadsaťdeväťročný Austrálčan (55. hráč rebríčka ATP) predtým bol na podujatí "veľkej štvorky" najďalej v 3. kole vlani práve na US Open a rok predtým na Wimbledone. Po US Open by mu v rebríčku ATP mala patriť 37. priečka, čo bude jeho nové kariérne maximum prekonané o 12 miest.

"Bol to dobrý test. Klobúk dolu pred Johnom, je to veľký bojovník, ktorý sa prvýkrát dostal do štvrťfinále grandslamu. Bol to poriadny boj, obaja sme hľadali správnu cestu ako vyhrať tento zápas. Podmienky boli náročné, ale rovnaké pre oboch. Po zápase sme si vzájomne prejavili rešpekt. John je na okruhu už nejaký čas a zaslúži si ho nielen za tento výsledok. Milujem hrať v New Yorku. Za posledných 10 rokov som sa tu cítil veľmi dobre a som rád, že opäť môžem útočiť na titul," povedal Novak Djokovič v prvom rozhovore na kurte.

Čilič nastrieľal 19 es a 57 "winnerov"

Japonec Nišikori postúpil po tretí raz do semifinále dvojhry na US Open. Vychádza mu to v dvojročných intervaloch, v sezóne 2014 bol dokonca vo finále, keď nestačil na Marina Čiliča /3:6, 3:6, 3:6/. Teraz svojmu chorvátskemu súperovi prehru odplatil, hoci potreboval päť setov a 4:08 h.



Dvadsaťosemročný Nišikori (19. v rebríčku ATP) a o rok starší Čilič (7.) odohrali pätnáste vzájomné stretnutie. Nišikori si pripísal deviaty triumf. V minulosti na seba narazili trikrát na US Open. V roku 2010 zvíťazil Nišikori v 2. kole 5:7, 7:6 (6), 3:6, 7:6 (3), 6:1. O dva roky neskôr triumfoval v 3. kole Čilič po výsledku 6:3, 6:4, 6:7 (3), 6:3.

Aktuálne 29-ročnému Chorvátovi k víťazstvu nepomohlo ani 19 es a 57 víťazných úderov. Urobil aj 70 nevynútených chýb a 7 dvojchýb. "Proti Marinovi sú to vždy veľké bitky a dnes to bol aj kvalitný tenis. Najradšej by som nehral päť setov, na konci som už bol poriadne unavený. Snažil som sa koncentrovať na každú výmenu až do konca," priznal Nišikori.

US Open - dvojhra mužov- štvrťfinále Kei Nišikori (Jap.-21) - Marin Čilič (Chor.-7) 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 Novak Djokovič (Srb.-6) - John Millman (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4

