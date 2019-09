Video: Nezastaviteľný Laine sa blysol piatimi gólmi, Tatarov zásah proti Bruins na body nestačil

NEW YORK 25. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval, ale Montreal podľahol na domácom ľade Bostonu tesne 2:3 v sobotňajšom stretnutí NHL. Dvadsaťsedemročný útočník vyrovnal v 51. min v presilovej hre na priebežných 2:2, ale o triumfe Bruins napokon rozhodol necelé tri minúty pred koncom takisto v početnej výhode John Moore.

"Nechcem sa pýšiť gólom, ale som hrdý na to, že som presným zásahom pomohol tímu k víťazstvu v riadnom hracom čase. Každý jeden člen tímu by mal byť na seba hrdý, bojovali sme jeden za druhého a vydreli sme si dôležitý triumf," povedal podľa nhl.com autor rozhodujúceho gólu.

Shaw so 100. asistenciou

Tatar odohral dovedna 14:15 min a prezentoval sa 5 strelami na bránku súpera a dvoma "hitmi." Po 24 zápasoch má na konte 19 bodov za 10 gólov a 9 asistencií. "Za stavu 0:2 sme vedeli, že ich musíme stále tlačiť a raz ten gól musí prísť. V tretej tretine sme skórovali, krátko po tom v presilovke znovu a vrátili sme sa do zápasu. Carey Price urobil niekoľko dôležitých zákrokov a stále nám dával šancu na úpsech," zamyslel sa Andrew Shaw, ktorý si pri góle slovenského krídelníka pripísal 100. asistenciu v základnej časti NHL.

Vynikajúci večer má za sebou fínsky útočník Winnipegu Patrik Laine, ktorý dirigoval triumf Winnipegu nad St. Louis 8:4 piatimi gólmi. Dvadsaťročný krídelník je iba tretím hráčom od sezóny 1997/1998, ktorému sa podaril päťgólový zápis. Pred ním to dokázali iba Johan Franzen za Detroit (2011) a slovenský útočník Marián Gáborrík za Minnesotu (2007).

Laine najlepším kanonierom

"Mám pocit, že vždy keď som sa dotkol puku, tak si vždy našiel miesto za gólmanom súpera. Zrejme sa to zase dlho nestane, hoci, rád by som sa mýlil. Myslím si, že to bol skvelý večer pre mňa i celú moju formáciu. Iba som sa snažil dať nejaké góly, nie dostať sa do histórie. Každopádne, je to veľký úspech a skvelé víťazstvo," tešil sa rodák z Tampere. Laine sa výborným výkonom vyšvihol na čelo poradia kanonierov s 19 gólmi pred Jeffa Skinnera z Buffala, ktorý má na konte o jeden zásah menej.

Hokejisti Washingtonu zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 5:3. Hostia síce v polovici zápasu prehrávali 0:2, v závere druhej tretiny však naklonili misky váh na svoju stranu zásluhou troch gólov. V úvode tretej časti ešte vyrovnal na 3:3 Ryan Strome, ale o víťazstve Capitals rozhodol v 54. min Brett Connolly. Poisťujúci zásah pridal do prázdnej bránky v závere Tom Wilson.

Sumáre NHL

sobota

New York Rangers - Washington 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Góly: 10. Vesey (Fast, K. Hayes), 30. Skjei (Br. Smith, K. Hayes), 46. R. Strome (B. Howden, Pionk) - 31. Dowd (Carlson, Connolly), 37. J. Vrána, 40. Ovečkin (Carlson, Orlov), 54. Connolly (Carlson, J. Vrána), 59. T. Wilson (Kempný)





Detroit - Buffalo 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 21. D. Larkin (Mantha, Abdelkader), 54. Mantha (Bertuzzi, Green) - 4. Skinner (Eichel, Ristolainen), 48. T. Thompson (Dahlin, Bogosian), rozhod. sam. nájazd: S. Reinhart









Florida - Chicago 4:5 po predĺžení (2:0, 2:2, 0:2 - 0:1)

Góly: 6. Hoffman (Yandle, Huberdeau), 14. McCann (Sceviour, Kiselevič), 29. Ekblad (Hoffman, Dadonov), 32. Vatrano (Huberdeau, Bjugstad) - 21. Kämpf (Kahun, Forsling), 26. P. Kane (Saad, Forsling), 50. Fortin, 60. DeBrincat (Saad, P. Kane), 63. E. Gustafsson (Schmaltz, Kämpf)





Montreal - Boston 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Góly: 47. Drouin (Alzner, Mete), 51. TATAR (A. Shaw, Agostino) - 14. Backes, 15. DeBrusk (Krug, Krejčí), 58. J. Moore (Backes, Krejčí)

Tomáš Tatar (Montreal) 14:15 min, 1+0, 5 striel na bránku, 2 "hity"

New York Islanders - Carolina 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 4. Filppula (Komarov, Mayfield), 10. Beauvillier (Jo. Bailey, Barzal), 34. Josh Bailey (B. Nelson, Lee), 49. Pelech (Lee, B. Nelson) - 54. Williams (Wallmark, D. Hamilton)

Pittsburgh - Columbus 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Góly: 6. Pearson (P. Kessel, Malkin), 8. Guentzel (Crosby, Letang), 17. Guentzel (Crosby, Letang), 36. Guentzel (Simon, Letang) - 6. Harrington (Jenner, N. Foligno), 34. Atkinson (Dubinsky)

St. Louis - Winnipeg 4:8 (2:2, 0:4, 2:2)

Góly: 14. Perron, 18. Tarasenko, 48. R. OReilly (Sanford), 55. Maroon (Perron, Pietrangelo) - 16. Wheeler (Scheifele, Morrissey), 17. Laine (Little, Connor), 22. Laine (Wheeler, Byfuglien), 31. B. Tanev (Perreault, Trouba), 33. Laine (Connor, Little), 37. Laine (Connor, Little), 42. Laine (Little, Connor), 60. Lemieux (Roslovic, Petan)

Toronto - Philadelphia 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)

Góly: 5. A. Johnsson (Connor Brown, Ožiganov), 7. A. Johnsson, 8. Marleau, 13. A. Johnsson, 32. Leivo (Marner), 38. Tavares (Marner, Rielly)

Colorado - Dallas 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Góly: 34. MacKinnon (Rantanen, Landeskog), 58. Compher (Kerfoot, Jost), 59. Rantanen (E. Johnson, MacKinnon) - 52. Faksa (A. Radulov), 56. Jamie Benn (Seguin, Radulov)

Los Angeles - Vancouver 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Góly: 28. Doughty (Kopitar, J. Carter), 37. Luff (Hagelin, Kempe) - 26. Gaudette (Virtanen, Goldobin), 33. Gagner (Horvat, Pettersson), 51. Pettersson, 59. Motte

Vegas - San Jose 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Góly: 1. W. Karlsson (McNabb, Marchessault), 5. C. Miller (R. Smith), 10. Pacioretty (R. Smith, C. Miller), 17. Pacioretty (Tuch), 24. Carrier (Reaves), 46. Tuch (Theodore)

