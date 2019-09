Video: Newcastle s Dúbravkom nestačil na Wolverhampton, „straky“ padli v nadstavenom čase

LONDÝN 9. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti tímu Newcastle United po góle v nadstavenom čase prehrali s Wolverhamptonom 1:2 v jedinom nedeľňajšom zápase anglickej Premier League Martin Dúbravka inkasoval úvodný gól v 7. min, keď sa Brazílčan Diogo Jota po neúspešnej ofsajdovej pasci ocitol pred slovenským brankárom úplne sám.

Ayoze Peréz ešte do prestávky vyrovnal, no "vlci" sa napokon tešili z troch bodov. Pokus Jotu v štvrtej minúte nadstaveného času Dúbravka vyrazil, no iba pred Matta Dohertyho, ktorý hlavičkou nasmeroval loptu do prázdnej bránky.

Premier League 2018/2019 16. kolo Newcastle - Wolverhampton 1:2 (1:1) Góly: 23. Ayoze Pérez - 7. Diogo Jota, 90.+ Doherty, ČK: 57. Yedlin (Newcastle) Martin Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel Tabuľka Premier League 1. FC Liverpool 16 13 3 0 34:6 42 2. Manchester City 16 13 2 1 45:9 41 3. Tottenham 16 12 0 4 30:16 36 4. FC Chelsea 16 10 4 2 33:13 34 5. Arsenal 16 10 4 2 35:20 34 6. Manchester United 16 7 5 4 28:26 26 7. Everton 15 6 5 4 21:17 23 8. Bournemouth 16 7 2 7 25:26 23 9. Leicester 16 6 4 6 21:20 22 10. Wolverhampton 16 6 4 6 17:19 22 11. West Ham 16 6 3 7 23:25 21 12. Brighton 16 6 3 7 19:22 21 13. Watford 15 6 2 7 18:21 20 14. Cardiff 16 4 2 10 15:30 14 15. Newcastle 16 3 4 9 13:22 13 16. Crystal Palace 16 3 3 10 12:23 12 17. Burnley 16 3 3 10 15:32 12 18. Huddersfield 16 2 4 10 10:27 10 19. Southampton 16 1 6 9 13:30 9 20. Fulham 16 2 3 11 16:40 9

