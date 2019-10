Video: Newcastle s Dúbravkom nestačil na Leicester, Chelsea s Liverpoolom iba remizovala

LONDÝN 29. septembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom stretnutí 7. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2018/2019 na ihrisku West Hamu United 1:3. "Červení diabli" v Londýne dvakrát inkasovali do prestávky.

Po zmene strán v 71. min síce znížil pätičkou po rohovom kope Marcus Rashford, ale triumf "kladivárov" podčiarkol v 74. min Rakúšan Marko Arnautovič, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci a sám pred brankárom Davidom De Geom nezaváhal.



Slovenský brankár Martin Dúbravka nezabránil prehre Newcastlu na domácom trávniku s Leicesterom. Inkasoval dvakrát, keď ho prekonali Jamie Vardy z penalty a obranca Harry Maguire po rohovom kope hlavou. Manchester City zdolal Brighton 2:0 a dostal sa na čelo tabuľky.

Liverpool remizoval na ihrisku Chelsea 1:1 a prvýkrát v sezóne nebodoval naplno. "The Reds" neodplatili "The Blues" stredajšie vyradenie z Ligového pohára a v tabuľke sú druhí o skóre za Citizens. Chelsea viedla od 25. min zásluhou Edena Hazarda, hostia sa vyrovnania dočkali až v 89. min a stálo to za to. Daniel Sturridge sa z veľkej diaľky ľavačkou oprel do lopty a tá skončila v pravom hornom rohu domácej bránky.

Premier League - 7. kolo výsledky sobotňajších stretnutí West Ham United - Manchester United 3:1 (2:0) Góly: 5. Felipe Anderson, 43. Lindelöf (vlastný), 74. Arnautovič - 71. Rashford Arsenal Londýn - Watford 2:0 (0:0) Góly: 81. Cathcart (vlastný), 83. Özil Everton - Fulham 3:0 (0:0) Góly: 56. a 89. Sigurdsson, 66. Tosun Huddersfield - Tottenham 0:2 (0:2) Góly: 25. a 34. Kane (druhý z pok. kopu) Manchester City - Brighton 2:0 (1:0) Góly: 29. Streling, 65. Aguero Newcastle - Leicester 0:2 (0:1) Góly: 30. Vardy (z pok. kopu), 73. Maguire Martin Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas Wolverhampton - Southampton 2:0 (0:0) Góly: 79. Cavaleiro, 87. Castro Otto Chelsea - Liverpool 1:1 (1:0) Góly: 25. E. Hazard - 89. Sturridge Tabuľka Premier League 1. Manchester City 7 6 1 0 21:3 19 2. Liverpool 7 6 1 0 15:3 19 3. Chelsea 7 5 2 0 15:5 17 4. Tottenham 7 5 0 2 14:7 15 5. Arsenal 7 5 0 2 14:9 15 6. Watford 7 4 1 2 11:8 13 7. Leicester 7 4 0 3 13:10 12 8. Wolverhampton 7 3 3 1 8:6 12 9. Bournemouth 6 3 1 2 10:11 10 10. Manchester United 7 3 1 3 10:12 10 11. Everton 7 2 3 2 11:11 9 12. Crystal Palace 6 2 1 3 4:6 7 13. West Ham 7 2 1 4 8:12 7 14. Brighton 7 1 2 4 8:13 5 15. Southampton 7 1 2 4 6:11 5 16. Fulham 7 1 2 4 8:16 5 17. Burnley 6 1 1 4 7:10 4 18. Newcastle 7 0 2 5 4:10 2 19. Cardiff 6 0 2 4 3:14 2 20. Huddersfield 6 0 2 5 3:16 2





