Video: Neapol nemal iskru a do Ligy majstrov vstúpil remízou, Hamšík odohral na „Marakane“ 15 minút

BELEHRAD 19. septembra (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový vicešampión SSC Neapol vstúpil do skupinovej časti Ligy majstrov 2018/2019 remízou 0:0 na ihrisku Crvenej zvezdy Belehrad.

"Partenopei" boli väčšinu zápasu lepší. Nedokázali však prekonať pevnú defenzívu srbského mužstva a iba tretíkrát v modernej ére LM sa stalo, že Neapol v stretnutí neskóroval.

Nepodarilo sa im vyhrať dôležitý duel

Kouč hostí Carlo Ancelotti potknutie na ihrisku mužstva zo 4. výkonnostného koša nebral tragicky, no ak chce Neapol pomýšľať na postup do osemfinále, v ťažkej C-skupine s FC Liverpool a Parížom St. Germain by sa mal podobným zaváhaniam vyhnúť.



"Boli sme blízko, ale chýbala nám posledná iskra. V prihrávkach aj streľbe sme sa dopustili menších chýb. Mali sme skrátka smolu. Nepodarilo sa nám vyhrať dôležitý duel, ale nemali by sme byť až takí negatívni. Stále je pred nami päť zápasov, v ktorých môžeme zdolať kohokoľvek. V Belehrade sme neskórovali, čo je škoda, lebo sme boli naozaj blízko," poznamenal 5-násobný víťaz "ušatej trofeje" (2x ako hráč, 3x ako tréner, pozn.) podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Mertens a Hamšík boli unavení

V základnej jedenástke Neapola sa neobjavil slovenský reprezentant Marek Hamšík. Tridsaťjedenročný Banskobystričan nastúpil až v 75. min namiesto Poliaka Piotra Zieliňského.



"Mertens a Hamšík neboli na lavičke preto, že by sme podcenili Crvenu zvezdu, ale preto, že boli z ostatného zápasu unavení. Pracujeme na hernej rovnováhe, po MS v Rusku sa potrebujeme dostať do formy," doplnil 59-ročný bronzový medailista z "mundialu" 1990 v Taliansku.

Crvena zvezda mala plán

Crvena zvezda, premožiteľ slovenského šampióna FC Spartak Trnava v 3. predkole, zažila debut v skupinovej časti novodobej LM. Klub z belehradskej "Marakany" má však na konte celkový triumf v Európskom pohári majstrov (predchodca LM, pozn.) zo sezóny 1990/1991. V tom čase zaň hrávali futbalisti ako Siniša Mihajlovič, Miodrag Belodedici, Vladimir Jugovič, Robert Prosinečki, Darko Pančev či Dejan Savičevič.

"Dnes sme videli veľkú futbalovú šou. Po všetkých tých rokoch bolo fantastické hrať v Lige majstrov proti súperovi ako Neapol. Všetci vrátane mňa žijeme pre okamihy ako bol tento. Nezabúdajme, že naposledy sme hrali v tejto súťaži pred 26 rokmi. Crvena zvezda mala plán. Snažili sme sa hrať na rýchle protiútoky. Náš problém však spočíva v tom, že nemáme skúsenosti. V tíme máme iba dvoch hráčov, ktorí v minulosti nastúpili v skupinovej fáze LM," skonštatoval po zápase kouč Belehradčanov Vladan Milojevič.

Zdroj: WebNoviny.sk

