Video: Neapol a Inter nezvládli kľúčové zápasy, Hamšík so Škriniarom v Lige majstrov skončili

BELEHRAD / LIVERPOOL 11. decembra (WebNoviny.sk) - Z bitky troch tímov o dve postupové miesta v C-skupine futbalovej Ligy majstrov zostal "Čierny Peter" v rukách hráčov SSC Neapol.

Futbalisti vedení slovenským kapitánom Markom Hamšíkom neuspeli na trávniku FC Liverpool a skončili na treťom mieste vinou menšieho počtu strelených gólov pri rovnakom počte bodov aj totožnej vzájomnej bilancii s "The Reds". Hráči Neapola budú pokračovať na jar v šestnásťfinále Európskej ligy.

Postup Liverpoolu sa nerodil ľahko

Víťazmi skupiny sa stali hráči tímu Paríž St. Germain, ktorí spečatili prienik do osemfinále triumfom 4:1 na ihrisku CZ Belehrad. Už do prestávky skórovali útočné esá PSG Edinson Cavani (10. min) a Neymar (40.). Dianie zdramatizoval v 56. min gólom Marko Gobeljič, ale ďalšie slovo mal brazílsky defenzívny stredopoliar hostí Marquinhos, ktorý skóroval v 74. min. Výsledok zápasu na 4:1 pre PSG pečatil v nadstavenom čase najlepší mladý futbalista sveta podľa ankety Zlatá lopta Kylian Mbappé.

Postup lanského finalistu FC Liverpool sa nerodil ľahko. Zabezpečil ho egyptský útočník Mohamed Salah. V 34. min ho vysunul James Milner, efektne sa zbavil obrancu Kalidoua Koulibalyho a z ťažkého uhla poslal loptu do siete pomedzi nohy brankára Davida Ospinu. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa postúpili napriek tomu, že v troch zápasoch C-skupiny na ihriskách súperov nezískali ani bod. Pred utorkom v predchádzajúcich siedmich vystúpeniach v LM prehrali až päť. Neapol bol pred utorkovým vyvrcholením diania v "céčku" na čele skupiny bez prehry, nakoniec bude v osemfinále chýbať.

Barcelona remizovala s Tottenhamom

Slovensko nebude mať v osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 ani jedného futbalistu. Po nezdare Hamšíkovho Neapola nepostúpil do najlepšej šestnástky ani Inter Miláno s Milanom Škriniarom, keďže doma len remizoval s PSV Eindhoven 1:1. Na gól hosťujúceho Irvinga Lozana z 13. min dokázali domáci odpovedať len zásahom Maura Icardiho zo 73. min. Ten skóroval vo svojom dvojstom zápase v drese "nerazzurri". Škriniar odohral na stopérskom poste celý zápas. Inter bude na jar pokračovať v 1/16 finále Európskej ligy.

V B-skupine spolu so suverénnym FC Barcelona postúpil do osemfinále aj Tottenham Hotspur. Práve v zápase týchto dvoch tímov sa zrodila remíza 1:1. V 7. min sa gólovo uviedol Ousmane Dembélé, na konečných 1:1 vyrovnal v 85. min striedajúci Lucas Moura. Inter aj Tottenham získali v konečnej tabuľke "béčka" po 8 bodov, no Londýnčania dosiahli lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov vďaka gólu na ihrisku súpera. V Miláne prehrali 1:2 a doma vo Wembley triumfovali 1:0.

Porto nezaváhalo ani v Istanbule

Už istý víťaz D-skupiny futbalovej Ligy majstrov FC Porto nezaváhal ani vo svojom poslednom vystúpení v tejto fáze súťaže a zdolal Galatasaray Istanbul na jeho trávniku 3:2. Turecký klub sa napriek prehre udržal na konečnej tretej priečke v skupine, čo znamená, že na jar si zahrá vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.

Dva z piatich gólov padli v závere prvého polčasu z nariadených pokutových kopov vďaka Afričanom. Na domácej strane uspel Sofiane Feghouli a na hosťujúcej Moussa Marega. Tretí a zároveň víťazný gól hostí strelil v 57. min Sergio Oliveira, ale nemuselo to tak byť. Švajčiar Eren Derdyiok v 65. min znížil na 2:3, ale Alžírčan Feghouli o dve minúty neskôr po druhý raz už nebol úspešný z pokutového kopu. Jeho pokus len opečiatkoval brvno. Porto v šiestich zápasoch ani raz neprehralo a so ziskom 16 bodov suverénne ovládlo dianie v D-skupine s náskokom 5 bodov pred Schalke. Oba tieto tímy si zahrajú v osemfinále LM.

Druhý zápas medzi Schalke 04 a Lokomotivom Moskva sa dlho vyvíjal bezgólovo, ale napokon sa tak neskončil. V prvej minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Schalke rakúsky stredopoliar Alessandro Schöpf. Tento gól definitívne zhatil šance Lokomotivu na pokračovanie v Európskej lige a odsunul jeho hráčov na posledné štvrté miesto v tabuľke D-skupiny s 1-bodovým mankom na tretí Galatasaray.

Liga majstrov 2018/2019 A-skupina: AS Monako (Fr.) - Borussia Dortmund (Nem.) 0:2 (0:1) Góly: 15. a 88. R. Guerreiro, rozhodoval: Pawson (Angl.) Zostavy: AS Monako: Benaglio - Biancone (78. Serrano), Glik, Badiašile, Raggi - Henrichs, Tielemans, Ait Bennasser, Massengo (69. Thuram-Ulien) - Falcao (64. M. Sylla), S. Diop Borussia Dortmund: Hitz - Hakimí, A. Diallo, Toprak - Weigl, Dahoud (76. Wolf) - Pulišič, Götze, R. Guerreiro (90.+ Sergio Gómez) - Philipp (79. Alcácer) FC Bruggy (Belg.) - Atlético Madrid (Šp.) 0:0 rozhodoval: Massa (Tal.) Zostavy: FC Bruggy: Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Vormer, Amrabat, Nakamba, Vanaken (90.+ Rits), Ngonge (69. Peres) - Wesley, Openda (74. Schrijvers) Atlético Madrid: Oblak - Arias, Godín, Montero, Saúl Ňíguez - Lemar (61. A. Correa), Rodri, Thomas Partey (69. N. Kalinič), Koke - Griezmann, Martins (60. Vitolo) Tabuľka A-skupiny 1. Dortmund 6 4 1 1 10:2 13 - istý postup do osemfinále LM 2. Atlético 6 4 1 1 9:6 13 - istý postup do osemfinále LM 3. Bruggy 6 1 3 2 6:5 6 - istý postup do šestnásťfinále EL 4. Monako 6 0 1 5 2:14 1 B-skupina Inter Miláno (Tal.) - PSV Eindhoven (Hol.) 1:1 (0:1) Góly: 73. Icardi - 17. Lozano, rozhodoval: Zwayer (Nem.) Zostavy: Inter Miláno: Handanovič - D Ambrosio, De Vrij, Škriniar, K. Asamoah (69. L. Martínez) - Candreva (56. B. Keita), Brožovič, Valero - Politano (83. Vrsaljko), Icardi, Perišič PSV: Zoet - Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angeliňo - Hendrix, Gutiérrez (65. Sadílek), Rosario - Bergwijn (71. Malen), L. de Jong, Lozano (90.+ Perreiro) FC Barcelona (Šp.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 1:1 (1:0) Góly: 7. O. Dembelé - 85. Lucas Moura, rozhodoval: Mažič (Srb.) Zostavy: FC Barcelona: Cillessen - N. Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda - Arthur, Aleňa, Rakitič (46. Busquets) - O. Demb?lé (76. D. Suaréz), El Haddadi (64. Messi), Coutinho Tottenham: Lloris - Walker-Peters (61. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose - M. Sissoko, Winks (83. F. Llorente) - Eriksen, D. Alli, Son Hung-min (71. Lucas Moura) - H. Kane Tabuľka B-skupiny 1. FC Barcelona 6 4 2 0 14:5 14 - postup do osemfinále LM 2. Tottenham 6 2 2 2 9:10 8 - postup do osemfinále LM 3. Inter 6 2 2 2 6:7 8 - postup do šesťnásťfinále EL 4. PSV 6 0 2 4 6:13 2 C-skupina: FC Liverpool (Angl.) - SSC Neapol (Tal.) 1:0 (1:0) Gól: 34. Salah, rozhodoval: Skomina (Slovin.) Zostavy: FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (90. Lovren), Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner (85. Fabinho) - Salah, Firmino (79. N. Keita), Mané Neapol: Ospina - Maksimović, Raúl Albiol, K. Koulibaly, Mário Rui (70. Ghoulam) - Allan, Hamšík, F. Ruiz (62. Zieliňski) - Callejón, Mertens (67. Milik), L. Insigne Crvena zvezda Belehrad (Srb.) - Paríž St. Germain (Fr.) 1:4 (0:2) Góly: 56. Gobeljič - 10. Cavani, 40. Neymar, 74. Marquinhos, 90.+ Mbappé, rozhodoval: Collum (Škót.) Zostavy: Crvena zvezda: Borjan - Stojkovič, Gobeljič, Degenek, Rodič - Jovančič, Čaušič - Ben Nabouhane, Marin (86. Jovelič), Simič (72. Ebecilio) - Pavkov (72. Boakye) PSG: Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti (83. Rabiot), Marquinhos - Mbappé, Neymar, Di María (88. Draxler) - E. Cavani Tabuľka C-skupiny 1. Paríž St. Germain 6 3 2 1 17:9 11 - postup do osemfinále LM 2. FC Liverpool 6 3 0 3 9:7 9 - postup do osemfinále LM 3. SSC Neapol 6 2 3 1 7:5 9 - postup do 1/16 finále EL 4. Crvena zvezda Belehrad 6 1 1 4 5:17 4 D-skupina Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.) - Lokomotiv Moskva (Rus.) 1:0 (0:0) Gól: 90.+ Schöpf, rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.) Zostavy: Schalke 04: Fährmann - Goller (59. Harít), Naldo, Nastasič, Mendyl (16. Baba) - Stambouli - Schöpf, Serdar, Mascarell - Teuchert (72. Kutucu), Konopľanka Lokomotiv Moskva: Guilherme - Ignatiev, Kverkvelia, Höwedes, Rybus - Barinov, Krychowiak, Denisov, Alexej Mirančuk - Éder (46. Anton Mirančuk), Farfán (80. Smolov) Galatasaray Istanbul (Tur.) - FC Porto (Portug.) 2:3 (1:2) Góly: 45.+ Feghouli (z pok. kopu), 65. Derdiyok, - 17. Felipe, 42. Marega (z pok. kopu), 57. Sergio Oliveira, rozhodoval: Kulbakov (Biel.) Zostavy: Galatasaray: Muslera - M. Ferreira, Maicon, Kabak, Nagatomo - Fernando, Donk (46. Onyekuru), Ndiaye - Feghouli (90. Celik), G. Rodrigues - Derdiyok, FC Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Leite, Telles - Ó. Torres,H. Herrera, Danilo, Sergio Oliveira (82. Awaziem) - A. López (73. André Pereira), Marega, Hernani (Jorge) Tabuľka D-skupiny 1. Porto 6 5 1 0 15:6 16 - postup do osemfinále LM 2. Schalke 6 3 2 1 6:4 11 - postup do osemfinále LM 3. Galatasaray 6 1 1 4 5:8 4 - postup do 16-finále EL 4. Lokomotiv 6 1 0 5 4:12 3





