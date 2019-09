Video: Návrat Curryho nezaistil triumf Golden State v NBA, Sacramento zvíťazilo o jeden bod

WASHINGTON 2. decembra (WebNoviny.sk) - Ani návrat hviezdneho Stephena Curryho nepomohol tímu Golden State Warriors, ktorý neuspel na palubovke Detroitu 102:111 v sobotňajšom stretnutí zámorskej basketbalovej NBA.

Obhajca titulu má z ostatných desiatich zápasov na svojom konte šesť prehier a v Západnej konferencii je až na štvrtom mieste.

"Toto môžem označiť za jeden z mojich najhorších výkonov ako trénera. Nepáčila sa mi naša ofenzíva. Mali sme voliť lepšie strely, mali sme sa lepšie pohybovať. V základnej zostave máme skvelých trojkárov, ale hráči z lavičky sú typologicky iní a keď sme dnes chceli vniknúť pod kôš, bolo v šestke plno," kritizoval sám seba po stretnutí lodivod Warriors Steve Kerr.

Strojcom víťazstva Bostonu nad Minnesotou sa stal Gordon Hayward. Najlepšie platený hráč Celtics sa po zranení a ročnej prestávke od basketbalu iba ťažko vracia do formy, no "vlkom" ako striedajúci hráč nasúkal 30 bodov. Premenil všetkých 10 šestiek a navyše pridal aj 9 doskokov a 8 asistencií. "Moja sebadôvera sa pomaly vracia. Ešte nie som tam, kde by som chcel byť, no pre tím je určite lepšie ak v útoku neváham a nie som pasívny," povedal Hayward.

Najlepší tím súťaže z Toronta nemal starosti na palubovke Clevelandu a zvíťazil 106:95. Obišiel sa dokonca aj bez svojho prvého rozohrávača Kyla Lowryho, ktorý nenastúpil pre problémy s chrbtom. Naopak, Milwaukee prehralo v New Yorku s Knicks tretí z ostatných piatich duelov v súťaži (134:136 po predĺžení) a prenechalo druhú najlepšiu pozíciu v lige vedúcemu družstvu Západnej konferencie Los Angeles Clippers.

Sumáre NBA sobota New York Knicks - Milwaukee 136:134 po predĺžení (28:35, 33:31, 32:31, 31:27 - 12:10) Najviac bodov: Mudiay 28, Knox 26, Hardaway a Dotson po 21 - Antetokunmpo 33 (19 doskokov), Bledsoe 27, Brogdon 22 Detroit - Golden State 111:102 (24:24, 30:22, 31:32, 26:24) Najviac bodov: Griffin 26, S. Johnson 19, R. Jackson 17 - Durant 28, Stephen Curry 27, K. Thompson 21 Washington - Brooklyn 102:88 (24:19, 18:20, 26:19, 34:30) Najviac bodov: Wall 30, Beal 22, Markieff Morris 20 - Crabbe 14, Hollis-Jefferson 11, Carroll 10 Houston - Chicago 121:105 (38:22, 18:24, 31:29, 34:30) Najviac bodov: Harden 30 (6 trojok), Capela 18 (15 doskokov), E. Gordon 15 - LaVine 29, J. Parker 21 (12 doskokov). Justin Holiday 11 Minnesota - Boston 109:118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34) Najviac bodov: Rose 26, Towns 20, Covington (10 doskokov) a Wiggins po 17 - Hayward 30, Irving 21, Tatum 19 Cleveland - Toronto 95:106 (21:21, 19:26, 27:30, 28:29) Najviac bodov: Clarkson a T. Thompson (19 doskokov) po 18, Hood a Burks po 13 - K. Leonard 34, Danny Green, VanVleet a Siakam po 15 Sacramento - Indiana 111:110 (26:30, 32:30, 31:31, 22:19) Najviac bodov: Bogdan Bogdanovič 20, Hield 18, Cauley-Stein 17 (13 doskokov) - Bojan Bogdanovič 27, M. Turner (12 doskokov), Thaddeus Young a McDermott po 14

