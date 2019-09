Video: Najslabší tím na západe nečakane zdolal Orlando, šlágre v NBA pre Toronto a Denver

TORONTO 27. februára (WebNoviny.sk) - Súboj kandidátov na účasť vo finále Východnej konferencie basketbalovej NBA sa skončil suverénnym víťazstvom Toronta nad Bostonom 118:95.

Kanadský tím rozhodol už v druhej štvrtine, ktorá sa skončila 36:13 v jeho prospech. Oproti predchádzajúcemu neúspešnému duelu s Orlandom sa do zostavy vrátil Kawhi Leonard a Serge Ibaka nahradil v základnej päťke Marca Gasola.

Siakam sa netypicky blysol aj trojkami

Najlepším strelcom duelu sa stal kamerunský pivot Pascal Siakam s 25 bodmi, keď premenil pre neho netypicky štyri trojky.

"Jeho mechanika streľby je dobrá už celých 18 mesiacov, čo tu je. Bola to iba otázka času. Stačilo sa dostať do pohody, vidieť v zápase, že to môže ísť. Nie som veľmi prekvapený," povedal na adresu svojho zverenca tréner Toronta Nick Nurse podľa TSN. Tradičný ťahúň Bostonu Kyrie Irving zaznamenal za 28 minút na ihrisku iba sedem bodov.

Jokičovi chýbal doskok k triple-double

Stretnutie druhého tímu Západnej konferencie Denveru Nuggets a tretieho Oklahoma City Thunder sa skončilo v prospech coloradského družstva 121:112. Exceloval najmä srbský dlháň Nikola Jokič, ktorému chýbal jeden doskok k triple-double, zaznamenal 36 bodov a 10 asistencií.

Najslabšie družstvo na západe New York Knicks nečakane zvíťazilo druhýkrát po sebe. Po San Antoniu si "vyšliaplo" aj na ďalší tím na hranici postupu do vyraďovacej časti, Orlando zdolalo 108:103. Štyria najlepší strelci pritom prišli z lavičky.

Sumáre NBA utorok New York Knicks - Orlando Magic 108:103 (30:24, 36:27, 22:29, 30:13) Najviac bodov: Mudiay 19, Trier 18, M. Robinson 17 (14 doskokov) - A. Gordon a Vučevič (11 doskokov) po 26, Isaac 16 Toronto Raptors - Boston Celtics 118:95 (30:32, 36:13, 29:23, 23:27) Najviac bodov: Siakam 25, K. Leonard 21, Ibaka 14 - Marcus Morris 17, Tatum a Rozier po 11 Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121:112 (29:26, 35:25, 27:27, 30:34) Najviac bodov: Jokič 36 (10 asistencií), Barton 23, J. Murray 20 - George 25, Westbrook 22 (14 doskokov), Grant 21





