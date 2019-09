Video: Nadal vo finále dvojhry na US Open, Medvedev mu môže oplatiť prehru z Montrealu

7.9.2019 (Webnoviny.sk) - Rus Daniil Medvedev a Španiel Rafael Nadal si zahrajú o titul v mužskej dvojhre na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku. Oba piatkové semifinálové zápasy pod svetlami na zaplnenom Štadióne Arthura Asha mali podobný priebeh.

Rus vyletel na tenisové nebo

Favoriti s ťažkosťami získali prvý set, ale potom sa rozbehli a presvedčivo zvíťazili. Medvedev, nasadený ako piaty, zdolal Bulhara Grigora Dimitrova za 2:38 h 7:6 (5), 6:4, 6:3 a turnajová dvojka Nadal si poradila s Talianom Matteom Berrettinim za 2:35 h 7:6 (6), 6:4, 6:1.

Zatiaľ čo 33-ročný Nadal v nedeľu zabojuje v piatom finále o štvrtý titul na US Open a celkovo v 27. finále o devätnásty grandslamový, pre 23-ročného Medvedeva to bude premiéra v rozhodujúcom súboji o titul na turnaji tzv. veľkej štvorky.

Obaja sa stretli nedávno vo finále podujatia prestížnej série ATP Masters 1000 v kanadskom Montreale, kde Nadal presvedčivo zvíťazil 6:3, 6:0. História tenisu je však plná prípadov, že dva v krátkom slede nasledujúce zápasy rovnakých rivalov sa zďaleka neskončili rovnakým výsledkom.

Najmä keď Medvedev v ostatných týždňoch ako raketa vyletel na tenisové nebo. Na štyroch veľkých zámorských turnajoch na tvrdom povrchu zakaždým postúpil do finále, nazbieral 20 víťazstiev a ovládol turnaj v Cincinnati. Ešte v januári mu v rebríčku ATP patrila 19. priečka, aktuálne je už v jeho "online" podobe na štvrtej pozícii.

Zlepšuje sa každý týždeň

"Daniil sa zlepšuje každý týždeň. Má úžasné leto, vyhral v Cincinnati, hral finále v Montreale, Washingtone a teraz ho čaká aj to newyorské. Nemohol som si želať náročnejšieho protivníka vo finále. Samozrejme, na grandslamových turnajoch to ani nie je možné mať ľahkého súpera. Som pripravený vydať zo seba to najlepšie," uviedol Rafael Nadal na adresu Daniila Medvedeva, cituje ho portál ATP Tour.

Nadal v tomto roku vyhral Roland Garros, bol vo finále Australian Open, v semifinále Wimbledonu a teraz ho čaká boj o titul na US Open. V tomto roku vyhral 46 zápasov, čo je druhý najvyšší počet spomedzi všetkých hráčov práve po Medvedevovi (50).

Pred rokom sa energický ľavák z Malorky tiež hotoval ovládnuť newyorský turnaj vo Flushing Meadows, ale v semifinále proti Argentínčanovi Juanovi Martínovi del Potrovi ho stoplo zranenie kolena. Istý čas trvalo, kým sa potom dal zdravotne dokopy.

"Veľa to pre mňa znamená, že som naspäť na tomto mieste a s touto úrovňou tenisu. Najmä po tom, čo som na začiatku sezóny mal niekoľko náročných momentov," skonštatoval Nadal.

Berrettini semifinále nezvládol

Proti Talianovi Berrettinimu to najmä v prvom sete nemal jednoduché. Za stavu 5:4 síce mal na rakete setbal, ale nevyužil ho. V tajbrejku bol lepší jeho súper, ktorý viedol 4:0 a za stavu 6:4 sa dostal k dvom setbalom.

Vlastnými chybami však slávnejšiemu súperovi pomohol na nohy a húževnatý Španiel sa za šancou rozbehol ako dravec za korisťou. Postupne ovládol dianie na kurte a zápas ukončil s 31 víťaznými údermi a 18 nevynútenými chybami.

Po 2:35 h pri podaní súpera premenil prvý mečbal víťazným úderom z forhendu. Berrettini svoje prvé veľké grandslamové semifinále nezvládol, ale odmenou za skvelý turnaj mu je okrem finančnej prémie aj posun z 25. na 13. miesto rebríčka ATP vo dvojhre.

Prvý set bol frustrujúci

"Prvý set bol pre mňa trochu frustrujúci. Mal som niekoľko brejkbalov pred tajbrejkom, ktoré som nevyužil. Potom som mal aj šťastie, keď súper viedol 5:2. Prežil som to a zápas sa definitívne zmenil v druhom sete, keď som Mattea prvýkrát brejkol. Začal som hrať agresívnejšie a zároveň som sa upokojil. Som šťastný, že to takto vyšlo," povedal Rafael Nadal v prvom rozhovore na kurte.

Dvadsaťtriročný rodák z Ríma Berrettini si pred dvoma mesiacmi na Wimbledone zahral proti Rogerovi Federerovi a v osemfinále za 74 minút dostal lekciu 1:6, 2:6, 2:6. Teraz mal v semifinále US Open tú česť proti ďalšiemu členovi "veľkej trojky" svetového tenisu a o čosi sa zlepšil.

"Poučil som sa z toho wimbledonského zápasu a dnes som bol lepšie pripravený. Myslím si, že toto je ďalšia veľká skúsenosť ako dostať môj tenis na vyššiu úroveň a nabudúce byť ešte lepšie pripravený proti Nadalovi. Pred US Open som nehral dobre v Cincinnati a tiež som sa zranil. Veľké šance som si nedával, ale odohral som skvelý turnaj," zhodnotil Berrettini.

US Open - dvojhra mužov - semifinále piatok: Daniil Medvedev (Rus.-5) - Grigor Dimitrov (Bul.) 7:6 (5), 6:4, 6:3 Rafael Nadal (Šp.-2) - Matteo Berrettini (Tal.-23) 7:6 (6), 6:4, 6:1





