Video: Nadal ôsmykrát postúpil do semifinále US Open, Berrettini v päťsetovej dráme zdolal Monfilsa

Novak Djokovič je mimo hry od osemfinále, Roger Federer od štvrťfinále, ale Rafael Nadal má stále šancu získať svoj štvrtý titul na US Open.

Z veľkej trojky mimoriadne úspešných tridsiatnikov svetového tenisu sa v semifinále na záverečnom grandslamovom podujatí sezóny v New Yorku predstaví iba energický ľavák z Malorky.

Španielsky tenista nasadený ako druhý zdolal vo štvrťfinále turnajovú dvadsiatku Argentínčana Diega Schwartzmana za 127 minút 6:4, 7:5, 6:2.

Nadalovým súperom v boji o postup do finále bude Talian Matteo Berrettini, ktorý sa v takej ďalekej fáze na grandslamovom turnaji ocitol po prvý raz. Berrettini (24.) si v päťsetovej dráme poradil s Francúzom Gaelom Monfilsom (23.) 3:6, 6.3, 6:2, 3:6, 7:6 (5). Zápas trval bez troch minút 4 hodiny a víťaz premenil až piaty mečbal.

Berrettini napodobnil Barazzutttiho

Berrettini sa po 42 rokoch stal prvým Talianom v semifinále Medzinárodných majstrovstiev USA v tenise. V roku 1977 sa to podarilo Corradovi Barazzutttimu. Dvadsaťtriročný rodák z Ríma Berrettini bol na "veľkej štvorke" dosiaľ najďalej pred dvoma mesiacmi na Wimbledone, kde sa predral do osemfinále.

US Open - dvojhra mužov - semifinále program Daniil Medvedev (Rus.-5) - Grigor Dimitrov (Bul.) Matteo Berrettini (Tal.-24) - Rafael Nadal (Šp.-2)

"V tomto zápase sa bolo na čo pozerať, ale ja si pamätám len svoj premenený mečbal. A ešte asi dvojchybu, ktorú som zahral pri prvom mečbale... Bol to jeden z najlepších zápasov, aké som odohral vo svojej kariéry. Som šťastný a ďakujem všetkým, ktorí mi fandia," uviedol Berrettini v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Nadal je ôsmykrát v semifinále US Open

Tridsaťtriročný Nadal sa prebojoval ôsmykrát do semifinále v New Yorku a po tretí raz za sebou. Proti húževnatému Schwartzmanovi neodohral najlepší zápas, v prvých dvoch setoch prišiel o jednoznačné vedenie, ale napokon ich dotiahol do víťazného konca.

V treťom sete už jeho súper fyzicky zaostával. Španiel premenil prvý mečbal pri podaní iba 170 cm vysokého Argentínčana po jeho chybe do siete. Nadal mal v zápase pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 35-39 a až štyrikrát prišiel o podanie. Nestratil však set.

"Nebolo to vôbec ľahké. V prvých dvoch setoch som viedol 4:0 aj 5:1, ale zakaždým som prišiel o dva brejky. Zvládol som to však, šiel som fiftín po fiftíne a som v semifinále. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Fyzicky som na tom dobre, aj keď v tomto teple a vlhku som sa poriadne potil. Mal som v zápase aj ťažšie chvíle, ráta sa však výsledok na konci," zhodnotil Nadal.





Španiel sa vyjadril aj k Berrettinu: "Skvelý servis, výborný forhend, veľké sebavedomie. Hráč, ktorý sa výrazne zlepšuje každý týždeň. Bude to ďalšia veľká výzva."

US Open - dvojhra mužov - štvrťfinále

streda

Matteo Berrettini (Tal.-24) - Gael Monflis (Fr.-23) 3:6, 6.3, 6:2, 3:6, 7:6 (5)





Rafael Nadal (Šp.-2) - Diego Schwartzman (Arg.-20) 6:4, 7:5, 6:2





Zdroj: WebNoviny.sk

