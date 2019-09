Video: Nabil Fekir krásnym gólom rozhodol o postupe Lyonu do osemfinále Ligy majstrov

KYJEV 13. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti francúzskeho tímu Olympique Lyon si zaistili osemfinálovú miestenku v Lige majstrov ako posledné mužstvo spomedzi všetkých účastníkov.

Dokázali to po stredajšej remíze 1:1 v Kyjeve so Šachtarom Doneck, ktorá ich v F-skupine vyzdvihla na postupové druhé miesto s ôsmimi nazbieranými bodmi a päťbodovým mankom na lídra tabuľky Manchester City.

Lyon sa medzi najlepšou šestnástkou v európskej pohárovej súťaži predstaví prvý raz od sezóny 2011/2012. Do vyraďovacej fázy súťaže sa pritom hráči Olympique prebojovali desiaty raz vo svojej histórii a držia tak rekord spomedzi všetkých účastníkov súťaže Ligue 1.

Francúzsky tím pritom na Ukrajine prehrával 0:1 po góle Juniora Moraesa z 22. min. Tretím presným zásahom v tohtoročnej edícii LM však vyrovnal Nabil Fekir krásnou strelou do vinkľa a svoje mužstvo tým posunul do vyraďovacej fázy. Lyonu na postup stačila hocijaká remíza - výsledok 1:1 bol pre tento tím už piatou deľbou bodov v sérii v LM.

Olympique nechcel hrať na výsledok 0:0

Tréner Bruno Génésio však na pozápasovej tlačovej konferencii zdôraznil, že hrať na výsledok 0:0 nebolo nikdy v úmysle jeho tímu.

"Prežívame obrovské množstvo emócií - hrdosť aj úľava. Bol to náročný večer a výsledok je pre nás určite zaslúžený. Som na svojich hráčov hrdý, ukázali, že neprišli hrať na remízu, hoci sa napokon zrodila. Chceli sme zvíťaziť a som nesmierne šťastný z gólu Nabila, snáď to umlčí aj jeho kritikov," povedal tréner Lyonu z podľa webu uefa.com.

Fekir vynechá najbližší zápas LM pre nazbierané žlté karty. Z absencie aktuálneho držiteľa titulu majstra sveta 2018 z Ruska si kouč Génésio nerobí ťažkú hlavu. "Máme dosť kvalitný tím na to, aby sme sa vyrovnali s akýmikoľvek absenciami," zhodnotil v krátkosti.

Šachtar potreboval na postup víťazstvo

Šachtar mal v stretnutí väčšie držanie lopty. Oproti svojmu súperovi však vyslal do priestoru troch žrdí menej striel (pomer 2:6) a rovnako zaznamenal aj menej streleckých pokusov celkovo (6:15). Napriek tomu lodivod ukrajinského mužstva Paulo Fonseca veril, že sa jeho zverenci môžu kvalifikovať do ďalšej fázy LM. Na to však potrebovali zvíťaziť, čo sa im nepodarilo.

"Kontrolovali sme hru dobre a dosiahli sme náš cieľ, ktorým bolo streliť prvý gól. Potom sme však nedokázali využiť miernu výhodu. Stále som cítil, že môžeme triumfovať, avšak Fekirov brilantný gól bol naším koncom. Sme veľmi smutní, pretože sme chceli ísť ďalej," zhodnotil 45-ročný rodák z Mozambiku.

"Oranžovo-čierni" obsadili so šiestimi nazbieranými bodmi 3. miesto v F-skupine. Kontinentálna pohárová púť sa pre nich nekonči, keďže sa presunú do Európskej ligy. "Bolo by nefér povedať, že Lyon si nezaslúžil vyhrať a postúpiť, stále sme však sklamaní. Ukázali sme množstvo dobrej práce a možno je pre nás lepšie, že budeme napokon hrať v Európskej lige, kde dostaneme ľahších súperov," doplnil záložník Donecka Taras Stepanenko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !