Video: Na Veľkej cene Singapuru triumf Vettela a double Ferrari, Hamilton skončil mimo pódia

22.9.2019 (Webnoviny.sk) - Víťazom Veľkej ceny Singapuru formuly 1 sa stal štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel. Nemecký pilot tímu Ferrari triumfoval po 22 pretekoch a nadviazal na svoj miestny triumf z roku 2015.

Okruh Marina Bay je špecifický tým, že neponúka veľa priestoru na predbiehanie. Aj preto bol veľmi dôležitý štart, ktorý najlepšie zvládol Leclerc a bez väčších problémov sa udržal pred Lewisom Hamiltonom. Prvých dvadsať kôl neprinieslo veľa zaujímavých situácii a diváci na tribúnach sledovali "šachovú partiu". Čakalo sa na prvé zastávky v boxoch, ktoré mierne zamiešali poradím.

Career victory number 53 for Seb

And that's under the lights of Singapore!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/E0MRSAxqlG