Video: Na strednej škole v San Francicsu sa strieľalo, polícia zadržala troch ľudí a našla zbraň

SAN FRANCISCO 31. augusta (WebNoviny.sk) - Polícia v San Franciscu zatkla tri osoby v súvislosti so streľbou v jednej z tamojších stredných škôl. Na mieste našli aj zbraň. Zástupcovia polície uviedli, že jedna osoba utrpela ľahké zranenia. Incident sa stal vo štvrtok v Balboa High School.



Políciu privolali do školy, ktorá sa nachádza na juhu mesta, približne o 11:15. Muži zákona obkolesili budovu so zbraňami v rukách. V televíznych záberoch z helikoptéry je možné vidieť, ako polícia zo školy vedie mladíka v putách do auta. Bližšie informácie o prípade ani o zadržaných zatiaľ nie sú známe.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !