Video: Na stanici v Ankare havaroval rýchlovlak, vrazil do lokomotívy a následne do nadchodu

ANKARA 13. decembra (WebNoviny.sk) - Na stanici v tureckej metropole Ankara havaroval vo štvrtok ráno vysokorýchlostný vlak, pričom zahynuli štyria ľudia a 43 ďalších utrpelo zranenia. Informovali o tom miestni predstavitelia a médiá.

Súprava smerovala z Ankary do mesta Konya v centrálnej časti krajiny. Ankarský guvernér Vasip Sahin uviedol, že vlak vrazil do lokomotívy, ktorej posádka kontrolovala koľaje, a následne do nadchodu pre peších.

Súkromná televízia NTV informovala, že sa vykoľajili najmenej dva vozne súpravy a časť nadchodu sa zrútila na vlak. Na mieste pracujú záchranárske tímy. "Dúfame, že nie sú už žiadne ďalšie obete," uviedol v súvislosti s nehodou Sahin.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

