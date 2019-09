Video: Mráz svoj prvý gól v Serie A venoval rodine, ktorá mu veľmi pomáha

"Som spokojný s mojím prvým gólom v Serie A, ale mrzí ma, že sme nezískali tri body," rozhovoril sa v Mráz po zápase v mixzóne, citoval ho napríklad portál tuttomercatoweb.com. "Musíme naďalej takto pracovať, nebojíme sa. Najmä v druhom polčase sme hrali veľmi dobre, nie však do prestávky. Musíme naďalej rásť a rozvíjať sa," doplnil reprezentant SR do 21 rokov, ktorý do tímu nováčika Serie A zamieril v polovici júla spod Dubňa.