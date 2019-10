Video: Mráz debutoval v drese Slovenska, užil si to a má dres ako suvenír

ŠTOKHOLM 17. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Samuel Mráz absolvoval v utorňajšom prípravnom zápase proti Švédsku (1:1) debut v seniorskej reprezentáci.

Nemec mal "roztrhať" obranu súpera

Dvadsaťjedenročného rodáka z Malaciek poslal dočasne poverený tréner Štefan Tarkovič na ihrisko v štokholmskej štvrti Solna v 71. min, vystriedal Adama Nemca. Mráza mrzí, že jeho premiéra nebola s víťazným koncom.

"Bol to pre mňa obrovský deň. Nastúpiť za prvé mužstvo národného tímu nie je len tak. Užil som si to. Škoda len toho výsledku. Pred zápasom som sa rozprával s trénerom. Povedal mi, že sa mám pripraviť, že zrejme nastúpim ako striedajúci hráč. Bolo dohodnuté, že začne na hrote Adam, aby mi trochu roztrhal obranu súpera. Tréner mi prízvukoval, aby som sa snažil strieľať, dostať sa do šance. Jednu príležitosť som mal, ale švédska defenzíva môj pokus zablokovala. Škoda, že sa mi nepodarilo vymyslieť ešte niečo viac," povedal Samuel Mráz bezprostredne po stretnutí.

Pri vstupe na ihrisko nepociťoval nervozitu

Napriek tomu, že išlo o prvé kroky v najcennejšom drese, pri vstupe na ihrisko nepociťoval nervozitu. "Snažil som sa to nebrať nejako zvláštne. Chcel som do zápasu ísť pokojne, dostať sa do nejakej príležitosti a najmä uhrať čo najlepšie prvé lopty," dodal útočník talianskeho klubu FC Empoli. Zo svojho prvého zápasu si odnesie na pamiatku reprezentačný dres. "Je to pre mňa asi najcennejší suvenír," vyhlásil.

Minuloročný najlepší strelec najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy si myslí, že národný tím SR predviedol v Štokholme zlepšený výkon v porovnaní s nevydareným domácim zápasom Ligy národov . Slováci boli štvrťfinalistovi tohtoročných vyrovnaným súperom a miestami mali aj hernú prevahu.

"Švédi začali dosť opatrne v obranných blokoch. Snažili sa využívať naše chyby a chodiť do protiútokov. Majú veľkú silu na lopte, čo potvrdili niekoľkokrát. Museli sme si na nich dávať pozor. Chalani to zvládli dosť dobre, až na ten nešťastný gól. Myslím si, že záver zápasu patril nám. Škoda, že hlavička Miňa Škriniara neskončila v sieti, mohlo to byť veselšie a zlepšila by sa atmosféra," uzavrel Samuel Mráz.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !