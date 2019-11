Video: Možno sa vrátim pre ôsmy triumf, vraví Sagan po zisku rekordného zeleného dresu na Tour de France

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe aj so slovenským pretekárom Petrom Saganom má za sebou najúspešnejší ročník Tour de France.

Počas 106. edície týchto najslávnejších cyklistických pretekov na svete dosiahol viacero cenných míľnikov. Najpodstatnejší zaznamenal trojnásobný majster sveta Sagan, keď pri ôsmej účasti na "Starej dáme" siedmykrát zvíťazil v bodovacej súťaži o zelený dres.

Dvadsaťdeväťročný Žilinčan prekonal rekord Nemca Erik Zabela so šiestimi víťazstvami, ktoré si pripísal na konto v rokoch 1996-2001.

"Mať na sebe zelený dres na pódiu na Champs-Élysées je privilégium a česť, zvlášť po zisku rekordného siedmeho. Chcel by som sa poďakovať celému tímu, členom manažmentu, zamestnancom, športovým lídrom a šoférom. Všetci sme usilovne pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Zažili sme dobrú Tour de France a ukázali sme, že sa každým rokom zlepšujeme a posúvame vpred," uviedol Sagan prostredníctvom oficiálnej webstránky tímu Bora-Hansgrohe.

Sagan v súťaži o zelený dres s 316 bodmi

Keď neskôr dostal otázku, či si trúfa aj na ôsmy triumf v bodovacej súťaži, podľa webu ouest-france.fr odvetil: "Uvidíme, čo bude na budúci rok. Zatiaľ nemám plány. Teraz si musím trošku oddýchnuť, no ak budem v poriadku, možno sa vrátim pre ôsme víťazstvo."





Sagan na práve skončenom ročníku TdF získal dovedna 316 bodov. Pravidelne ich zbieral nielen na šprintérskych prémiách, ale aj v rýchlych koncovkách etáp. Dovedna deväťkrát sa mu podarilo skončiť v etape do 5. miesta, na konte má aj jednu víťaznú etapu, jedno druhé a jedno tretie miesto.





V celkovom poradí boja o žltý dres 29-ročnému Slovákovi patrí 80. priečka s odstupom 2:44:24 h za víťazom - Kolumbijčanom Eganom Bernalom.

Výborný výsledok dosiahol aj Buchmann

V tíme Bora-Hansgrohe sa však môžu uznanlivo tľapkať po pleciach nielen pre úspech fenomenálneho Slováka. V celkovej klasifikácii skončil na výbornom 4. mieste Nemec Emanuel Buchmann.









"Bola to pre nás perfektná Tour. Dosiahli sme všetky naše ciele - víťazstvo v etape aj zelený dres. Dokonca sme ich prekonali štvrtým miesto Emanuela Buchmanna v konečnom poradí. Som veľmi pyšný, a to viacerých dôvodov - siedmy ´Maillot Vert´ (zelený dres, pozn.) Petra Sagana a spomenuté 4. miesto Buchmanna. Tento úspech sa nám veľmi páči, ale nebudeme oddychovať. Urobíme všetko pre to, aby sme sa ďalej zlepšovali, pretože stále máme mnoho cieľov. Dúfam, že po tomto výsledku vzrastie úroveň cyklistiky v Nemecku," poznamenal manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.









Buchmann po skončení pretekov vyhlásil, že bude potrebovať jeden až dva týždne, kým si uvedomí, čo počas trojtýždňového podujatia dosiahol. "Byť v najlepšej päťke Tour de France je neuveriteľné. Myslím si, že to optimálne umiestnenie. Bernal, Thomas a Kruijswijk, ktorí skončili predo mnou, boli príliš silní," skonštatoval na tímovom webe 26-ročný rodák z Ravensburgu.

