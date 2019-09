Video: Mestský kúpeľ v Nitre zatvorili pre prasknuté potrubie, mesto o probléme vedelo už roky

NITRA 13. marca (WebNoviny.sk) – Mestský kúpeľ v Nitre je až do odvolania zatvorený. Dôvodom je trhlina na vodovodnom potrubí pod bazénom.

O problémoch vedeli už roky

Z plaveckého bazéna unikala voda do technickej miestnosti. Podľa vedenia mesta sa o problémoch s potrubím vedelo už roky, bývalé vedenie však uprednostnilo iné investície v kúpeli.

„Teraz hľadáme riešenie, ako to dočasne na nejakom úseku zaceliť, ale nevylučujeme, že tlakom to o chvíľu praskne niekde vedľa, čiže my to budeme musieť celé vymeniť, čo bude stáť 100-tisíc eur,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.

Do celkovej výmeny potrubia sa chce radnica pustiť v lete, keď bude otvorené aj kúpalisko, aby Nitrania neprišli o možnosť kúpania.

Uprednostnili menšie úpravy

Mestský kúpeľ radnica naposledy rekonštruovala vlani, zatvorený bol od augusta do októbra. Okrem iného sa robila rekonštrukcia fasády.





„Vedeli sme, že potrubie je dlhodobo vo veľmi zlom technickom stave a je otázkou dní, keď sa s ním niečo stane. Jeho výmena sa roky odsúvala a radšej sa v kúpeli menili okná či robili malé kozmetické úpravy,“ hovorí Balko.

Podobný prístup sa podľa neho praktizoval aj pri ďalších športových objektoch v Nitre. Radnica teraz vypočítala, že investičný dlh do ich nutných opráv sa blíži k miliónu eur.





V súčasnosti dokončuje zoznam potrebných opráv vo všetkých mestských športových a rekreačných objektoch a chce hľadať spôsob, ako ich postupne realizovať.





