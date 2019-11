Video: Messiho zranenie v zápase La Ligy si žiada nútený oddych, vynechá aj prestížne El Clásico

BARCELONA 21. októbra (SITA, AP) - Lionel Messi už po 17 minútach nútene opustil ihrisko v sobotňajšom stretnutí najvyššej španielskej futbalovej súťaže FC Barcelona - FC Sevilla (4:2).

Argentínsky líder domácich v 12. min strelil svoj siedmy gól sezóny, ale o 5 minút neskôr v snahe získať loptu po náraze do súperovho obrancu a zlom dopade si poranil pravý lakeť. S bolestivou grimasou musel dolu z trávnika štadióna Camp Nou. Po tom, čo lekári zafixovali poranené miesto bandážou, sa 31-ročný útočník FCB pokúsil pokračovať v hre, ale nebolo to možné.

Neskoršie testy ukázali, že Messi má zlomenú kosť v predlaktí a nútene bude pauzovať približne tri týždne. Nestihne teda stredajší duel Ligy majstrov proti Interu Miláno ani prestížne El Clásico proti Realu Madrid, ktoré sa uskutoční o týždeň 28. októbra v Barcelone.

Štatistici ihneď vyrátali, že superhviezdy svetového futbalu Lionel Messi a Cristiano Ronaldo (v lete prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín! budú obaja absentovať v najočakávanajšom zápase ligovej sezóny v Španielsku po prvý raz od roku 2007.

"Bude nám chýbať, je to citeľná strata. Všetci vieme, čo pre nás Leo znamená a čo si myslia súperi, keď majú nastúpiť proti nemu. Je zásadný prvok v našej hre. Samozrejme, budeme sa snažiť aj bez neho o víťazstvá. Musíme prispôsobiť svoju hru tak, aby sme boli úspešní aj bez Messiho," uviedol tréner FC Barcelona Ernesto Valverde.

Hráči FC Barcelona zdolali súperov zo Sevilly 4:2 a zastavili sériu štyroch zápasov bez víťazstva. Obhajcovi trofeje v La Lige patrí prvá priečka v tabuľke s náskokom 1 bodu pred Alavésom. Real Madrid po domácej prehre s Levante (1:2) zaostáva na piatej priečke už o 4 body.

"Bez Messiho sme mali trochu problém víťazne ukončiť tento zápas. Súper ukázal kvalitu, ale na konci sa ukázala dobrá práca Luisa Suáreza. Teraz sme v tabuľke prví, čo je skvelé pri vyrovnanosti tejto súťaže," skonštatoval Valverde.

