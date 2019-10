Video: Messi dohral zápas Ligy majstrov celý od krvi, mohol za to tvrdý úder od Smallinga

MANCHESTER 11. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Barcelona napriek stredajšej výhre v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019 nad Manchestrom United (1:0) zostávajú obozretní. Dôvodom sú aj obavy o zdravotný stav Lionela Messiho, ktorý prežil poriadne náročný večer.

Odohral celý zápas

Už v prvom polčase ho "obdaroval" tvrdým úderom do nosa obranca tímu z Old Traffordu Chris Smalling. Aj po niekoľkominútovom ošetrení bolo vidieť ranu a krv v oblasti nosa. Podľa trénera Kataláncov Ernesta Valverdeho sa práve tento moment podpísal pod ďalší výkon hviezdneho Argentínčana.

"Messi sa už necítil na ihrisku komfortne po zásahu do tváre. Podliatina po rane je stále viditeľná. Ukázal však, že je silný," povedal Valverde na adresu svojho zverenca podľa webu denníka Marca. Rodák z Rosaria napriek komplikáciám odohral plnú zápasovú minutáž a ešte v 12. min za plného zdravia stihol asistovať na jediný gól Luisa Suáreza. Ten bol napokon pripísaný zadákovi ManUnited Lukovi Shawovi ako vlastný.

Ukázal svoju odvahu

"Bol to pre nás veľký škrt. Messi veľmi krvácal a, samozrejme, nebolo to preňho nič príjemné. Napriek tomu ukázal svoju odvahu a hral najlepšie, ako mohol. Presne tak sme uňho na to zvyknutí," doplnil na adresu svojho spoluhráča Sergio Busquets podľa webu televízie ESPN.





Tridsaťjedenročný aregntínsky útočník s desiatkou na chrbte by mal podľa viacerých zahraničných zdrojov vynechať víkendový duel v rámci španielskej La Ligy proti Huesce. "Vo štvrtok podstúpi niekoľko vyšetrení. Potom uvidíme, ako na tom bude," vysvetlil Valverde.





