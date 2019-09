Video: Messi ako Ronaldinho či Ronaldo, prekonal Xaviho a tlieskal mu štadión v Seville

SEVILLA 18. marca (WebNoviny.sk) - Potlesk súperových fanúšikov je pre každého futbalistu obrovská pocta a uznanie jeho kvalít.

V minulosti to zažil napríklad Brazílčan Ronaldinho na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua či Portugalčan Cristiano Ronaldo v Turíne na štadióne Juventusu.

51. hetrik v kariére

V nedeľu večer sa podobnej chvály dočkal aj argentínsky kapitán FC Barcelona Lionel Messi. Tridsaťjedenročný rodák z Rosaria sa na víťazstve "blaugranas" na ihrisku Betisu Sevilla (4:1) v zápase 28. kola La Ligy 2018/2019 podieľal hetrikom.

Hostia odplatili súperovi novembrovú domácu prehru 3:4. V momente, keď Messi v 85. min skompletizoval svoj 51. hetrik v kariére, sa fanúšikovia na Štadióne Benita Villamarína pripojili k priaznivcom hostí a spoločne skandovali: "Messi! Messi! Messi!"

Vďačný sevillskému publiku

V minulosti 5-násobný najlepší svetový futbalista bol dojatý. Priznal, že nikdy predtým nezažil takýto pozitívny prejav od podporovateľov súperovho tímu.

"Naozaj si nedokážem spomenúť, že by sa mi to stalo už niekedy predtým. Som vďačný sevillskému publiku. Vždy, keď tu hráme, sa k nám správajú dobre. Pri góloch som mal aj šťastie. Najdôležitejšie sú však tri body a to, že sme po zakopnutí Atlética zvýšili náskok na 1. mieste," vyhlásil Messi.

Aby toho nebolo málo, Juhoameričan v Andalúzii dosiahol aj jeden významný míľnik z pohľadu dejín FC Barcelona. V drese tohto klubu dosiahol už 477. víťazstvo, čím prekonal niekdajšieho majstra sveta (2010) aj Európy (2008, 2012) Xaviho Hernándeza, ktorý na barcelonskom Camp Nou strávil dlhých 17 rokov (1998-2005).





