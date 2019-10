Video: Merkelová pri hymne sedela, podľa nemeckých médií sa chcela vyhnúť triaške

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok na slávnostnej ceremónii počas návštevy novej dánskej premiérky Mette Frederiksen v Berlíne počas hrania hymien oboch krajín sedela, podobne ako jej dánska partnerka.

Príčinou dehydratácia

Podľa nemeckých médií toto netradičné riešenie súvisí s tým, že Merkelová sa za posledný mesiac už trikrát na verejnosti triasla, a to práve vždy pri oficiálnych prijatiach.

Naposledy sa to udialo pri stredajšom prijatí fínskeho premiéra Anttiho Rinneho, a to na rovnakom mieste ako vo štvrtok - pred kancelárkiným sídlom v Berlíne.

Po prvej z týchto epizód, ktorá sa stala 18. júna, Merkelová uviedla, že jej príčinou bola dehydratácia, a keď sa napila, už jej bolo dobre.

Vždy rovnaká situácia

V stredu zas uviedla, že druhý a tretí takýto prípad boli podľa nej podmienené psychologickým dopadom prvej takejto epizódy. "Budem s tým musieť nejaký čas žiť," dodala.





Agentúra The Associated Press (AP) si všíma, že všetky tri razy, keď sa Merkelová na verejnosti triasla, šlo o rovnakú situáciu a vždy jej indispozícii predchádzalo to, že nejaký čas ticho stála počas ceremónie pod holým nebom.





Tieto príznaky však okamžite pominuli, keď následne začala kráčať. Nič nevšedné sa s Merkelovou nedialo ani pri prejavoch v parlamente či na tlačových konferenciách, ktoré absolvovala tiež postojačky.





