Video: Merkelová počas hrania hymien opäť sedela, pri troch podobných udalostiach mala triašku

Nemecká kancelárka Angela Merkelová opätovne sedela počas hrania štátnych hymien na ceremónii s vojenskými poctami. V poslednom čase mala kancelárka pri troch podobných udalostiach triašku.

Pripravili pre ňu stoličku

Pre Merkelovú a moldavskú premiérku Maiu Sandu boli v utorok pred úradom kancelárky pripravené stoličky.

Ide o netradičné riešenie, ktoré prvý raz uplatnili počas návštevy novej dánskej premiérky Mette Frederiksen minulý týždeň vo štvrtok, deň po poslednej triaške Merkelovej počas jej prijatia fínskeho premiéra Anttiho Rinneho.

Svoj program neupravila

Merkelová, ktorá v stredu oslávi 65. narodeniny, minulý týždeň uviedla, že druhý a tretí prípad triašky boli podmienené psychologickým dopadom prvej takejto epizódy z 18. júna, ktorú odôvodnila dehydratáciou.

"Budem s tým musieť nejaký čas žiť," dodala. Svoj program nemusela pre tieto problémy upravovať.

Vždy išlo o rovnakú situáciu

Agentúra The Associated Press (AP) si všíma, že všetky tri razy, keď sa Merkelová na verejnosti triasla, šlo o rovnakú situáciu a vždy jej indispozícii predchádzalo to, že nejaký čas ticho stála počas ceremónie pod holým nebom.

Tieto príznaky však okamžite pominuli, keď následne začala kráčať. Nič nevšedné sa s Merkelovou nedialo ani pri prejavoch v parlamente či na tlačových konferenciách, ktoré absolvovala tiež postojačky.





