Video: Memphis nestačil na Golden State, skvelý Stephen Curry prekročil hranicu 15-tisíc bodov

"Pravdepodobne onedlho prekoná aj 16-tisíc bodov a tiež si to ani nevšimne. Je to brilantný hráč, dokazuje to večer čo večer a rovnako aj počas tréningov. Svojou hrou zmenil celú organizáciu Warriors. Hráči ako Steph neprichádzajú každý deň. Bol základným kameňom toho, ako sa na klub pozeráme dnes," povedal na Curryho adresu tréner Golden State Steve Kerr.