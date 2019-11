Video: Melbourne neuvidí české finále, Plíšková v semifinále Australian Open podľahla Osakovej

"Očakávala som, že to bude veľká bitka. Po druhom sete som si vravela, že sa musím dať dokopy na tretí set a podarilo sa mi to. S Plíškovou sme už odohrali pár zápasov predtým a ja som častejšie prehrala. Pomohli mi aj skúsenosti z US Open, to sa vždy hodí, obávala som sa druhého podania, ale nejako som to zvládla. Neviem, či práve toto sú tie skúsenosti... Pred finále budem najmä spať, na prechádzky asi nebude čas. Hralo sa pod strechou, ja mám radšej teplo, ale vyšlo mi to aj tak," uviedla Naomi Osaková v prvom pozápasovom rozhovore na kurte. "Ďakujem za podporu všetkým doma, verím v dobrý výsledok aj vo finále," pridala poďakovanie v japončine sympatická finalistka z tejto krajiny.