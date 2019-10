Video: Melania Trumpová sa dočkala vlastnej sochy, ale ľudia ju nazvali strašiakom do maku

Socha znázorňuje Trumpovú v bledomodrom odeve, ktorý mala na sebe v deň inaugurácie svojho manžela, inak s ňou má však len málo spoločného, čo vyvolalo negatívne reakcie miestnych. "Vôbec nevyzerá ako Melania... Je to Šmolinka," uviedol jeden. "Nie je to v poriadku. Je to hanba," vyjadril sa ďalší.