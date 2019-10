Video: Marinčinovo Toronto podľahlo v predĺžení, Dallas so Sekerom prvýkrát uspel doma

22.10.2019 (Webnoviny.sk) - Dvaja slovenskí hokejisti si zahrali v pondelňajších zápasoch NHL, ale nebodovali. Obranca Andrej Sekera bol pri triumfe Dallasu nad Ottawou 2:1. Odohral 20:16 min a dve minúty strávil aj na trestnej lavici za seknutie Bradyho Tkachuka. Skúsený bek si pripísal aj dve strely na bránku a jednu strelu zablokoval. Dallas prvýkrát v sezóne vyhral dva zápasy po sebe a premiérovo triumfoval aj v domácom prostredí. Víťazný gól strelil Joe Pavelski v polovici druhej tretiny v presilovej hre. Hráči Stars sa posunuli na 11. priečku na Západe, Ottawa Senators je s 3 bodmi vôbec najslabším tímom NHL.

Marinčin sa nedočkal víťazstva

Slovenský obranca Martin Marinčin sa nedočkal víťazstva proti Columbusu. Toronto podľahlo na domácom ľade 3:4 po predĺžení, keď v čase 61:57 min rozhodol švédsky útočník Gustav Nyquist premeneným trestným strieľaním. Predtým bol v nájazde hákovaný Mitchellom Marnerom. "Pred týmto zápasom sme dvakrát prehrali práve v predĺžení, takže je príjemné byť konečne na víťaznej strane. Je skvelé, že sa mi vydarilo trestné strieľanie," uviedol Gustav Nyquist na webe NHL.

Marinčin odohral v stretnutí iba 8:30 min s jednou strelou, dvoma bodyčekmi a jedným mínusovým bodom. Ani vo svojom šiestom zápase v novej sezóne v tíme Maple Leafs nebodoval. Dovedna absolvoval iba desať striedaní a bol pri druhom góle súpera. Pierre-Luc Dubois si v 6. min spoza bránky nakorčuľoval pred ňu a zakončil pomedzi nohy Marinčina stojaceho v bránkovisku.

Columbus vtedy viedol už 2:0. Neskôr Toronto otočilo na 3:2, ale na konci sa z dvoch bodov tešili hráči Blue Jackets. "Náš slabší štart spôsobil dva inkasované góly. Nemôžeme takto nechať brankára Freda, ktorý bol naša pevná skala počas celého minulého roka. Musíme nájsť spôsob, ako byť na ľade konzistentní počas 60 minút," skonštatoval obranca Toronta Jake Muzzin, ktorý si pripísal dve asistencie.

Tarasenko sa zaskvel aj gólom

Colorado nepredĺžilo počet zápasov s minimálne bodom na konte na deväť. Šnúru mu prestrihol obhajca trofeje St. Louis triumfom na domácom ľade 3:1. V tíme víťazov sa zaskvel ruský útočník Vladimir Tarasenko gólom aj dvoma asistenciami.

S týmto výkazom sa stal prvou hviezdou zápasu. Colorado zostalo druhé v Západnej konferencii, St. Louis patrí piate miesto na Západe.

"Bol to pravdepodobne náš najlepší zápas v sezóne. Zdobilo nás veľa energie a dobré korčuľovanie. To je presne to, čo hľadáme v našej hre," zhodnotil kapitán St. Louis Alex Pietrangelo.

NHL - výsledky

pondelok:

Toronto - Columbus 3:4 po predĺž. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)

*Martin Marinčin (Toronto) odohral 8:30 min, 1 strela, 2 "hity", 1 mínusový bod

Dallas - Ottawa 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 20:16 min, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty

St. Louis - Colorado 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Phildadelphia - Vegas 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)





