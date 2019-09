Video: Marina Erakovicová ukončila kariéru, nie je tehotná ani sa nevydáva

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Kariéra novozélandskej tenistky Mariny Erakovicovej už je minulosťou. Po 13 rokoch na profiokruhu sa vo veku 30 rokov rozhodla pre rozlúčku. Rodáčka z chorvátskeho Splitu stihla vyhrala 1 turnaj na hlavnej profiúrovni vo dvojhre a ďalších 8 vo štvorhre.

V rebríčku WTA vo dvojhre sa dostala najvyššie na 39. priečku, vo štvorhre na dvadsiatu piatu pozíciu.

Jej najväčším triumfom v kariére bolo víťazstvo nad budúcou svetovou jednotkou Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou v Stanforde v roku 2011 v troch setoch. O dva roky neskôr získala v Memphise svoj jediný turnajový titul vo dvojhre a stala sa prvou Novozélanďankou s týmto honorom od roku 1989.

