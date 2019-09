Video: ManCity prehral a stratil líderský post, tréner Guardiola však chváli svojich hráčov

LONDÝN 9. decembra (WebNoviny.sk) - Anglický futbalový šampión Manchester City v sobotňajšom stretnutí 16. kola tamojšej Premier League 2018/2019 na ihrisku FC Chelsea (0:2) prvýkrát v tejto sezóne vyšiel bodovo naprázdno.

"Citizens" nielenže v lige prehrali premiérovo od 7. apríla, keď doma podľahli Manchestru United (2:3), uvoľnili aj líderskú pozíciu v súťaži, na ktorú sa zásluhou triumfu v Bournemouthe (4:0) vyšvihol FC Liverpool.

Hrali výnimočne a boli fantastickí

Kouč manchesterského mužstva Pep Guardiola napriek "pošmyknutiu" pochválil svojich hráčov za predvedenú hru. "Do prestávky sme hrali výnimočne. Boli sme fantastickí, od nástupu na ihrisko sme ukázali našu túžbu po víťazstve. Vytvorili sme si šance, Chelsea mala možno jednu za 44 minút, no inkasovali sme. Niekedy sa to však stáva," povedal 47-ročný Španiel podľa webu BBC Sport.

"Na tejto úrovni a taktiež v Lige majstrov súperom niekedy stačí aj pološanca na strelenie gólu," zdupľoval Guardiola hlavný dôvod prehry jeho tímu.

Hráči Chelsea v úvodnom dejstve prežili obliehanie protivníka a krátko pred odchodom do šatní gólovo udreli - po prihrávke Belgičana Edena Hazarda prudkou bombou pod brvno rozburácal tribúny na Stamford Bridge Francúz NGolo Kanté. Druhý zásah "The Blues" pridal po zmene strán v 78. min hlavičkou brazílsky stopér David Luiz.

Do zápasu išli s pokorou

"Bol to skvelý zápas. Ak mám byť úprimný, nastúpili sme proti momentálne najlepšiemu mužstvu v Európe a možno aj na svete. ManCity má perfektných hráčov. K stretnutiu sme pristúpili s pokorou, ale držali sme sa nášho herného plánu a nakoniec sa nám podarilo vyhrať," skonštatoval spomenutý David Luiz.

Tréner Londýnčanov Maurizio Sarri sa vo štvrtom vzájomnom dueli proti Guardiolovi dočkal prvého víťazstva. Z jeho tímu sa v domácom prostredí stáva "strašiak" pre súperov. Chelsea doma neprehrala už 12 duelov po sebe, čo je najdlhšia séria od rekordnej 21-zápasovej šnúry z augusta 2015.

"Veľmi sa teším z tohto víťazstva, pretože zdolať Manchester City alebo Pepa Guardiolu nie je ľahké. Potešil ma prístup môjho tímu v tomto zápase. Hrali sme s veľkým odhodlaním a aj naša agresivita bola na dobrej úrovni. Po zmene strán sme hrali naozaj dobre a nakoniec sme si zaslúžili vyhrať. Takto musíme ďalej pokračovať," poznamenal kormidelník Chelsea Sarri.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !