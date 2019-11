Video: Manchester City sa priblížil k trofeji v Premier League, všetko má vo svojich rukách

MANCHESTER 25. apríla (WebNoviny.sk) - Stredajšie manchesterské derby medzi mužstvami United a City (0:2) v dueli 31. kola anglickej Premier League ukázalo, že "Citizens" sú na dobrej ceste k obhajobe majstrovskej trofeje. Naopak, "červení diabli" budú mať čo robiť, aby sa umiestnili v najlepšej štvorke a zahrali si v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Do konca sezóny ešte tri kolá

Jedenáste ligové víťazstvo za sebou katapultovalo mužstvo Josepa Guardiolu opäť na líderský post (89 bodov, pozn.) pred FC Liverpool (88).

Pre oba tímy môže byť akékoľvek zaváhanie vo zvyšných troch kolách osudné. ManCity ešte nastúpi proti Burnley (v), Leicestru City (d) a Brightonu (v). Liverpoolskí "The Reds", ktorí nezískali ligové prvenstvo od sezóny 1989/1990, natrafia na Huddersfield (d), Newcastle (v) a Wolverhampton (d).

"Všetko je v našich rukách, ale Liverpool už body nestratí," myslí si Guardiola, ktorý ako prvý kouč vyhral na Old Trafforde trikrát po sebe.

"Červení diabli" sa potácajú

Manchester United sa v ostatných týždňoch potáca. V nedávnych deviatich súťažných vystúpeniach prehral až sedemkrát.

"Na ihrisku bolo jasné, ktoré mužstvo je lepšie. Nehrali sme ako Manchester United, ani tak v ostatných týždňoch nehráme. Nie je to správne. Každý by mal minimálne tvrdo pracovať a vydať zo seba všetko - pre našich fanúšikov a klubovú značku. Nečakali sme, že sa dostaneme do tejto situácie," povedal útočník United Marcus Rashford.

Najúspešnejší anglický klub je momentálne až na 6. mieste tabuľky Premier League. V nedeľu ho čaká zápas o všetko. Doma privíta FC Chelsea, ktorý má na 4. pozícii iba o tri body viac. "Musíme sa opäť vrátiť do boja," burcuje tréner ManUtd Ole Gunnar Solskjaer.





