Video: Máme len jeden výstrel, hodnotí Sagan klasiku Paríž-Roubaix a priznal, že mal prázdne nohy

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Cyklistické preteky Paríž-Roubaix sa prvýkrát jazdili ešte v 19. storočí a počas ich 117. ročnej existencie sa našlo len jedenásť pretekárov, ktorí dokázali zvíťaziť dva roky po sebe.

Vyradil sám seba

V nedeľu to na severe Francúzska dlho vyzeralo tak, že Peter Sagan by mohol rozšíriť túto skupinu privilegovaných, ale napokon sa mu to nepodarilo. V postupne rednúcej čelnej skupine favoritov sa až príliš často staral o tempo a v samom závere 257 km dlhej ikonickej klasiky s kockami mu chýbali sily.

"Bolo to celkom dobre ´nakopnuté´. Trochu som mal smolu v tom, že vpredu boli dvaja cyklisti tímu Deceuninck - Quick Step. Proti Gilbertovi a Lampaertovi to bolo dosť ťažké. Ich cieľ bol vyradiť ma a nakoniec som vyradil sám seba," uviedol Peter Sagan pre RTVS po svojom piatom mieste v cieli pretekov.

Nezachytil rozhodujúci útok

Líder tímu Bora-Hansgrohe narážal na skutočnosť, že 14 km pred koncom nezachytil rozhodujúci útok nemecko-belgickej dvojice Nil Politt - Philippe Gilbert.

Priznal, že vzhľadom na množstvo odovzdanej energie v uniknutej skupine mu tá v závere chýbala. "Útok ma neprekvapil, ale štýl, akým Politt zaútočil. Mal na to dosť síl. Zase sa potvrdilo, že niekedy je lepšie v skupine nestriedať," pokračoval Sagan.

Na konci mal prázdne nohy

Pre belgické médiá trojnásobný majster sveta zdupľoval, že absolvoval dobré preteky, ale v závere bol bez energie. "Dal som zo seba to najlepšie, ale nemal som svoj najlepší deň. Na konci som mal prázdne nohy," uviedol 29-ročný rodák zo Žiliny aj na webe Cyclingnews.

Pri tradičnej otázke o porovnaní víťazných pretekov spred roka s tými aktuálnymi, kde skončil "len" piaty, sa pousmial. "Každé preteky sú iné a po roku je tiež všetky odlišné. Ak by sme si to mali zajtra na trati zopakovať, dopadne to úplne inak ako dnes. My všetci máme len jeden výstrel a buď to vyjde alebo nie," dodal Sagan.

Relive last kilometre and Philippe Gilbert's win. Revivez le dernier kilom?tre et la victoire de @PhilippeGilbert. #ParisRoubaix pic.twitter.com/xmqkmLo6sZ &mdash Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 14. apríla 2019

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !