Video: Luka Modrič prvýkrát získal Zlatú loptu, Messi sa nedostal ani medzi troch najlepších

PARÍŽ 3. decembra (WebNoviny.sk) - Luka Modrič zvíťazil v prestížnej bilančnej ankete Zlatá lopta 2018 (Ballon dOr), ktorú organizuje francúzsky odborný časopis France Football.

Tridsaťtriročný Chorvát v službách Realu Madrid ovládol hlasovanie premiérovo v kariére, z pomyselného futbalového trónu zosadil niekdajšieho spoluhráča z madridského bieleho baletu - Portugalčana Cristiana Ronalda (Juventus Turín), ktorý skončil druhý.

V najlepšej trojke ocenených bol aj francúzsky majster sveta Antoine Griezmann (Atlético Madrid).

Mbappé mladíkom roka

Časopis France Football prvýkrát v histórii udelil aj trofej Ballon dOr Féminin pre najlepšiu futbalistku sveta a Kopa Trophy pre najlepšieho mladého hráča. Medzi ženami ocenili Nórku Adu Hegerbergovú, mladíkom roka 2018 sa stal Francúz Kylian Mbappé.

"Špílmacher" Realu Madrid Modrič výkonmi v rozhodujúcich fázach uplynulej sezóny prispel k tretiemu triumfu "bieleho baletu" v Lige majstrov po sebe a štvrtému v priebehu ostatných piatich ročníkoch. V decembri môže pridať aj titul na MS klubov. V drese chorvátskej reprezentácie žiaril na tohtoročných MS v Rusku, na ktorých "vatreni" postúpili až do finále. V ňom síce futbalisti od Jadranu podľahli Francúzom (2:4), ale rodáka zo Zadaru vyhlásili za najlepšieho hráča "mundialu".

Najlepší hráč podľa FIFA a UEFA

Modrič už na konci augusta získal ocenenie pre najlepšieho hráča roka podľa Európskej futbalovej únie (UEFA), v septembri mu do zbierky pribudla trofej "The Best" pre najlepšieho hráča roka 2018 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).





France Football udeľoval od roku 1956 Zlatú loptu na základe hlasovania novinárov. Najprv to bola cena pre najlepšieho európskeho hráča v danom roku, neskôr pre jednotku pôsobiacu na "starom kontinente" bez ohľadu na národnosť, od roku 2007 sa hlasovalo úplne bez obmedzenia.

Zlatá lopta (Ballon d´Or) výsledky 63. ročníka 1. Luka Modrič (Real Madrid) 2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turín) 3. Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 4. Kylian Mbappé (PSG) 5. Lionel Messi (FC Barcelona) 6. Mohamed Salah (FC Liverpool) 7. Raphaël Varane (Real Madrid) 8. Eden Hazard (FC Chelsea) 9. Kevin de Bruyne (Manchester City) 10. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Vizitka Luku Modriča Meno: Luka Modrič Dátum a miesto narodenia: 9. septembra 1985, Zadar (Chorvátsko) Výška a hmotnosť: 172 cm / 66 kg Pozícia: stredopoliar Aktuálny klub: Real Madrid (Šp., od roku 2012) Predchádzajúce kluby: mládežnícky tím Zadaru (1996 - 2001), mládežnícky tím Dinama Záhreb (2002 - 2003), Dinamo Záhreb (2003 - 2008), HŠK Zrinjski Mostar (hosťovanie 2003 - 2004), NK Inter Zaprešič (hosťovanie 2004 - 2005), Tottenham Hotspur (2008 - 2012), Real Madrid (2012 - súčasnosť)

Tímové úspechy: člen strieborného tímu Chorvátska na MS 2018, tri tituly s Dinamom Záhreb v najvyššej chorvátskej súťaži (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), dve víťazstvá v Chorvátskom pohári (2006/2007, 2007/2008), štyri triumfy v Lige majstrov s Realom Madrid (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018), tri víťazstvá na MS klubov FIFA s Realom Madrid (2014, 2016 a 2017), jeden titul s Realom Madrid v španielskej La Lige (2016/2017), jedno víťazstvo v španielskom Copa del Rey s Realom Madrid (2013/2014), dve víťazstvá v Španielskom superpohári s Realom Madrid (2012, 2017), tri víťazstvá v Európskom superpohári s Realom Madrid (2014, 2016, 2017)

Individuálne ocenenia (výber): držiteľ Zlatej lopty v ankete francúzskeho odborného časopisu France Football (2018), víťaz ankety Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA The Best (2018), najlepší hráč roka 2018 podľa Európskej futbalovej únie UEFA, najlepší hráč majstrovstiev sveta 2018, najlepší hráč MS klubov FIFA 2017, šesťnásobný najlepší futbalista roka v Chorvátsku (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017)

Čísla a štatistiky: Dinamo Záhreb: 128 súťažných zápasov / 32 gólov, HŠK Zrinjski Mostar: 22 súťažných zápasov / 8 gólov, NK Inter Zaprešič: 18 súťažných zápasov / 4 góly, Tottenham Hotspur: 159 súťažných zápasov / 17 gólov, Real Madrid: 276 súťažných zápasov / 13 gólov, reprezentácia Chorvátska: 118 zápasov / 14 gólov

Prehľad víťazov prestížnej ankety Zlatá lopta (Ballon dOr) 1956 Stanley Matthews (Angl.) 1957 Alfredo Di Stéfano (Šp.) 1958 Raymond Kopa (Fr.) 1959 Alfredo Di Stéfano (Šp.) 1960 Luis Suárez (Šp.) 1961 Omar Sivori (Arg./Tal.) 1962 Josef Masopust (ČSSR) 1963 Lev Jašin (ZSSR) 1964 Denis Law (Škót.) 1965 Eusébio (Portug.) 1966 Bobby Charlton (Angl.) 1967 Flórián Albert (Maď.) 1968 George Best (Sev. Ír.) 1969 Gianni Rivera (Tal.) 1970 Gerd Müller (Nem.) 1971 Johan Cruyff (Hol.) 1972 Franz Beckenbauer (Nem.) 1973 Johan Cruyff (Hol.) 1974 Johan Cruyff (Hol.) 1975 Oleg Blochin (ZSSR) 1976 Franz Beckenbauer (Nem.) 1977 Alan Simonsen (Dán.) 1978 Kevin Keegan (Angl.) 1979 Kevin Keegan (Angl.) 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Nem.) 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Nem.) 1982 Paolo Rossi (Tal.) 1983 Michel Platini (Fr.) 1984 Michel Platini (Fr.) 1985 Michel Platini (Fr.) 1986 Igor Belanov (ZSSR) 1987 Ruud Gullit (Hol.) 1988 Marco van Basten (Hol.) 1989 Marco van Basten (Hol.) 1990 Lothar Matthäus (Nem.) 1991 Jean-Pierre Papin (Fr.) 1992 Marco van Basten (Hol.) 1993 Roberto Baggio (Tal.) 1994 Christo Stoičkov (Bul.) 1995 George Weah (Libéria) 1996 Matthias Sammer (Nem.) 1997 Ronaldo (Braz.) 1998 Zinedine Zidane (Fr.) 1999 Rivaldo (Braz.) 2000 Luís Figo (Portug.) 2001 Michael Owen (Angl.) 2002 Ronaldo (Braz.) 2003 Pavel Nedvěd (ČR) 2004 Andrij Ševčenko (Ukr.) 2005 Ronaldinho (Braz.) 2006 Fabio Cannavaro (Tal.) 2007 Kaká (Braz.) 2008 Cristiano Ronaldo (Portug.) 2009 Lionel Messi (Arg.) 2010 Lionel Messi (Arg.) 2011 Lionel Messi (Arg.) 2012 Lionel Messi (Arg.) 2013 Cristiano Ronaldo (Portug.) 2014 Cristiano Ronaldo (Portug.) 2015 Lionel Messi (Arg.) 2016 Cristiano Ronaldo (Portug.) 2017 Cristiano Ronaldo (Portug.) 2018 Luka Modrič (Chor.)

