Video: Liga národov pozná víťaza, Portugalsko vo finále zdolalo Holandsko

PORTO 9. júna (WebNoviny.sk) - Futbalisti Portugalska sa tešia z historicky prvého triumfu v Lige národov. Vo finále premiérového ročníka prestížnej súťaže reprezentačných mužstiev UEFA Portugalčania doma v Porte zdolali Holanďanov 1:0. Jediný a rozhodujúci gól na Štadióne draka strelil po hodine útočník Valencie Goncalo Guedes po prihrávke Bernarda Silvu.

Futbalisti Portugalska s kapitánom Cristianom Ronaldom, ktorí nastúpili bez zraneného stopéra Pepeho, boli po všetkých stránkach lepším tímom (strely na bránku 7-1) a potvrdili aj historicky priaznivú štatistiku proti Holanďanom. V ôsmom zápase sa zrodilo ich šieste víťazstvo (6-1-1).

Liga národov - finále Porto Portugalsko - Holandsko 1:0 (0:0) Gól: 60. Goncalo Guedes. ŽK: 88. Dumfries, 90.+ L. de Jong (obaja Hol.), rozhodoval: Undiano Mallenco (Šp.) Zostavy: Portugalsko: Rui Patrício - Semedo, Rúben Diaz, Fonte, Raphael Guerreiro - Danilo, William Carvalho (90.+ Rúben Neves), Bruno Fernandes (81. Joao Moutinho) - Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes (75. Rafa Silva), Bernardo Silva Holandsko: Cillessen - Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon (81. L. de Jong), F. de Jong, Wijnaldum - Bergwijn (60. Van de Beek), Depay, Babel (46. Prommes)

I. polčas

V prvom polčase mali Portugalčania dvanásť streleckých pokusov, z toho štyri na bránku a zahrávali aj šesť rohových kopov.

Aktivitou hýril celý útočný trojlístok domácich na čele s Cristianom Ronaldom, ale brankár Jasper Cillessen si udržal čisté konto. Najviac ho zrejme vyskúšal Bruno Fernandes, ktorého tvrdú strelu musel v 30. min vyraziť na roh. Holanďania síce miestami dokázali tvoriť hru, ale v ofenzívnej fáze boli jaloví, prakticky ani nevystrelili na bránku.

II. polčas

Tréner Ronald Koeman preto v prestávke stiahol z trávnika útočníka Ryana Babela a do druhého polčasu poslal Quincyho Promesa. Portugalčania však hneď v úvode druhého dejstva vystupňovali tlak, zahrávali viacero rohových kopov v tesnom slede, ale nič z toho nevyťažili.

Holanďania po hodine hry vymenili druhého hráča, ale hneď na to, paradoxne, inkasovali. Bernardo Silva sa vrútil do šestnástky, nečakane prihral do voľného priestoru Goncalovi Guedesovi a ten strelou k žrdi otvoril skóre - 1:0.

Cillessen si síce siahol na loptu, ale nevytlačil ju z bránky. Až v 65. min sa holandské mužstvo dostalo k prvej strele na bránku, hlavičku Memphisa Depaya zneškodil Rui Patrício. Trvalejší nápor hostí sa nedostavil, a tak Portugalsko skúsene dohralo zápas do víťazného konca.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !