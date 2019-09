Video: Lakers opäť prehrali, ale LeBron James sa počtom bodov dostal pred Michaela Jordana

NEW YORK 7. marca (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zbierajú v NBA prehry, ale LeBron James naďalej prekonáva rekordy. V stredu Lakers doma prehrali s Denverom Nuggets 99:115, no James sa v štatistike najlepších strelcov histórie NBA dostal na štvrtú priečku pred legendárneho Michaela Jordana. Tridsaťštyriročný James potreboval v stredajšom súboji 13 bodov na to, aby prekonal Jordana.

Najlepšie strelecké trio histórie

Zápas ukončil s 31 bodmi, čo v súčte 15 rokov jeho kariéry v najznámejšej profilige znamená 32 311 bodov. Michael Jordan ukončil aktívnu činnosť s 32 292 bodmi.

Pred Jamesom zostáva už len najlepšie strelecké trio histórie NBA Kareem Abdul-Jabbar (38 387 bodov), Karl Malone (36 928) a Kobe Bryant (33 643).

"Je pozoruhodné, kam sa až dostal. Je jedným z najlepších v histórii a všetkých okolo seba robí lepšími. Keď som ho trénoval v Clevelande, mal som pocit, že som zrazu lepší tréner," uviedol kouč Denveru Michael Malone, ktorý bol v rokoch 2005 - 2010 asistentom v tíme Cavaliers a pod sebou mal aj vtedy ešte mladíka Jamesa.

Prehrali už šesť zápasov

Lakers prehrali šesť z ostatných siedmich zápasov a s bilanciou 30 víťazstiev - 35 prehier sa im play-off začína vzďaľovať. V Západnej konferencii sú na 11. priečke, Nuggets (43-21) sú na druhom mieste za Golden State Warriors.

"Vedel som, že to nebude jednoduché, keď som prestúpil k Lakers. Bez ohľadu na všetko treba zostať pozitívny a pozerať sa len dopredu," uviedol LeBron James.

Výsledky NBA streda: Detroit - Minnesota 131:114 (22:35, 38:29. 30:24. 41:26) Charlotte - Miami 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30! Washington - Dallas 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27) Atlanta - San Antonio 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31) Brooklyn - Cleveland 113:107 (31:20. 24:30, 25:35. 33:22! Chicago - Philadelphia 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21) New Orleans - Utah 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29) Phoenix - New York 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32) Sacramento - Boston 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29) Los Angeles Lakers - Denver 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)

