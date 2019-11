Video: Kyrgios triumfoval na turnaji vo Washingtone, pri mečbale si opäť nechal poradiť od fanúšika

5.8.2019 (Webnoviny.sk) - Obrovské emócie, skvelá hra, ale neraz aj neprimerané výstrelky. Nick Kyrgios je špeciálna kapitola svetového mužského tenisu. Keď mu ide hra a nerozptyľuje sa okolím, predvádza parádne výkony ako po celý minulý týždeň na podujatí Citi Open vo Washingtone.

Dvadsaťštyriročný Austrálčan dokráčal v americkej metropole až k turnajovému titulu. Vo finále zdolal Rusa Daniila Medvedeva 7:6 (6), 7:6 (4) a pri mečbale opäť zopakoval úsmevný rituál fungujúci už dva dni predtým. Odskočil si do hľadiska, aby sa náhodného fanúšika spýtal, kam ma zamieriť podanie pri mečbale.

Cítil obrovskú podporu ľudí

A do tretice to zafungovalo. Esom premenil mečbal vo štvrťfinále proti Slovákovi Norbertovi Gombosovi aj vo finále proti Medvedevovi.

V semifinále proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi potreboval iba jeden úder navyše. Zápas zakončil víťazným forhendom po returne súpera.

"Je to veľmi jednoduché. Niekto vám povie, kam to máte vystreliť a vy sa snažíte to tam podať. Všetko je len o koncentrácii na daný moment. Fungovalo to dva dni. Verím, že dostanem tú šancu pri mečbale aj do tretice," referoval Nick Kyrgios ešte pred finálovým zápasom, cituje ho oficiálny portál ATPTour.com.

Po víťaznom finále a zisku šiesteho titulu na okruhu ATP v kariére pridal ďalší sugestívny komentár: "Mám za sebou jeden z najlepších týždňov v živote. Spriatelil som sa s chlapom, ktorý predával smoothie, zahral som si stolný tenis s deťmi a najmä som cítil obrovskú podporu ľudí. Aj vďaka skvelým fanúšikom som nestratil vieru v seba. Dokázal som sám sebe, že stále viem hrať tenis na najvyššej úrovni."

Základom je účinné podanie

Základom hry Nicka Kyrgiosa je účinné podanie. Vyznačuje sa variabilitou aj rýchlosťou a keď mu vychádza, súper prakticky nemá šancu returnovať. Vo štvrťfinále to zažil Gombos a vo finále aj Medvedev, ani raz mu nevzali servis. V šiestich zápasoch vo Washingtone Kyrgios nasúkal dovedna 110 es.

"Keď sa rozpodáva, vtedy len čakáte, kým sa pomýli. Je to náročné na psychiku. Chcel som s ním čo najdlhšie udržať krok na podaní. To bola moja šanca, ale on ma brejkol a potom si to už postrážil pri svojom servise," priznal Norbert Gombos."Všetci vieme, aký je Nick dobrý, keď sa mu chce hrať tenis. A tento týždeň sa mu chcelo," ironicky skonštatoval zdolaný finalista Medvedev.

Ak sa mu však nechce alebo mu nejde hra podľa predstáv, hľadá možnosti ako znepríjemniť zápas súperovi a v konečnom dôsledku aj sám sebe.

"Ak je Nick mentálne ponorený do zápasu, je to skvelé, lebo jeho hra je vzrušujúca. Ľuďom sa páči vzruch a dobrý tenis. Napríklad jeho zápas s Nadalom vo Wimbledone bol jeden z najlepších na celom turnaji. Potom však prídu chvíle, keď sa na kurte až tak nesnaží a nespráva sa dobre. Bolo by však pokrytecké odo mňa ho len kritizovať, lebo ja tiež nie som anjel. V podstate ho mám rád," vyslovil názor Brit Andy Murray, ktorý austrálskeho búrliváka veľmi dobre pozná.

Do finále s jednou raketou

Bývalá svetová jednotka pridala aj príhodu priamo z Washingtonu, ktorá dokresľuje Kyrgiosovu "bezstarostnú" osobnosť. Podľa Murrayho mal na finálový zápas pôvodne k dispozícii už len jednu raketu, lebo si to predtým zle zrátal.

"Na začiatku turnaja mal iba tri rakety na zápas a to ešte jednu venoval do charity a ďalšie dve rozbil. Pred finálovým zápasom mu zostala už len jedna, ale pomohol mu turnajový riaditeľ Mark Ein. Expresnou službou nechal priviezť od jeho otca z Canberry ďalších päť a tie dorazili do Washingtonu v deň finále o desiatej ráno," prezradil Murray na webe ATP.

Víťaz štyroch grandslamových turnajov, ktorý sa snaží nakopnúť kariéru po komplikovanej operácii bedrového kĺbu, ešte na adresu Kyrgiosa doplnil: "Každý z nás dozrieva v inom veku. Niektorí sú pripravení čeliť problémom v osemnástich či devätnástich rokoch a ďalším to trvá o trochu dlhšie. Verím, že Nick sa poučí z minulosti a bude sa už len zlepšovať. Možno len musí nájsť rovnováhu medzi vlastným exhibicionizmom a tým, čo chcú ľudia naozaj vidieť."

Ešte jedna zaujímavá štatistika sa spája s Kyrgiosom a jeho účinkovaním na súťažných kurtoch v tomto roku. Proti hráčom z najlepšej svetovej desiatky má zápasovú bilanciu 5:1 s úspešnosťou 83%. To je najviac zo všetkých tenistov na okruhu. Svetová jednotka Novak Djokovič vyhrala sedem z deviatich takýchto zápasov s úspešnosťou 78%.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

