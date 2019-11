Video: Kvitová si po prvý raz zahrá finále Australian Open, Collinsovej uštedrila aj „kanára“

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) - Česká tenistka Petra Kvitová po prvý raz v kariére postúpila do finále dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

V prvom semifinále štvrtkového programu v Aéne Roda Lavera Kvitová nasadená ako ôsma zdolala prekvapenie turnaja Američanku Danielle Collinsovú za 94 minút 7:6 (2), 6:0.

Melbourne však české finále neuvidí, pretože v druhom semifinálovom stretnutí Karolína Plíšková podľahla Japonke Naomi Osakovej 2:6, 6:4, 4:6.

Premenila prvý mečbal

Kvitová a Collinsová odohrali vyrovnaný zápas iba v prvom sete. Za stavu 4:4 pre neznesiteľnú horúčavu organizátori rozhodli, že zatvoria strechu na najväčšej austrálskej tenisovej aréne.

Halové podmienky pomohli českej ľaváčke Kvitovej. V tajbrejku osvedčila skúsenosti aj presnejšiu ruku. Definitívne v ňom zlomila zápas vo svoj prospech a v druhom sete uštedrila 25-ročnej Američanke (35. v rebríčku WTA), debutantke v semifinále na turnaji veľkej štvorky, nepopulárneho "kanára".

Kvitová premenila prvý mečbal pri svojom podaní víťazným forhendom do odkrytej časti dvorca. Bol to jej tridsiaty víťazný úder, súperku v tejto štatistike prestrieľala 30-9. Na nevynútené chyby to bolo 27-16 z pohľadu neskoršej víťazky.

Dvakrát vyhrala aj Wimbledon

Dvadsaťosemročná Kvitová postúpila do finále na niektorom z podujatí "veľkej štvorky" tretíkrát. Predchádzajúce dve finálové účasti boli zároveň víťazné - Kvitová je šampiónka Wimbledonu z rokov 2011 a 2014.

"Finále znamená pre mňa všetko. Tvrdo som pracovala a snažila sa o tento výsledok. Podarilo sa mi to práve na tomto mieste a na finále sa veľmi teším. Som veľmi šťastná. Prvý set bol nervózny, nemohla som sa poriadne skoncentrovať. Neskôr to zo mňa spadlo a uvoľnila som sa v tajbrejku, pomohli mi nastolené halové podmienky. Aj tak by som však bojovala, keby sa strecha nezatvorila. Druhé semifinále? Karolína má za sebou skvelý zápas so Serenou, Naomi hrá rovnako fantasticky. Neviem, či sa na to vôbec budem pozerať. Či zvíťazím vo finále? Nechcem to dopredu hovoriť, ale milujem finálové zápasy," uviedla Petra Kvitová v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Australian Open - dvojhra žien - semifinále Petra Kvitová (ČR-8) - Danielle Collinsová (USA) 7:6 (2), 6:0





