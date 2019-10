Video: Kozák priznal, že za jeho koncom v reprezentácii je neprofesionálny prístup sedmičky hráčov

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) – Za odstúpením Jána Kozáka z postu trénera slovenskej futbalovej reprezentácie bol neprofesionálny prístup časti hráčskeho kádra po sobotňajšej prehre v Trnave s Českom (1:2) v európskej Lige národov.

Siedmi hráči ponocovali

Ján Kozák na štvrtkovej tlačovej konferencii v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) potvrdil, že sedmička hráčov sa v sobotu večer zabávala v nočnom klube a porušila tým interné pravidlá slovenskej reprezentácie. Boli to brankári Martin Dúbravka, Michal Šulla, obrancovia Ľubomír Šatka, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, záložníci Stanislav Lobotka a Vladimír Weiss.

"Tí siedmi hráči ponocovali a potom prišli na tréning. Mal som tri možnosti, ako to riešiť. Mohol som to urobiť tak, že som ich nevidel a budem čušať. Nie je to môj štýl. Druhá možnosť bola vyhodiť všetkých. Mohol som to urobiť? Najmä tam boli štyria hráči, ktorí majú vysokú kvalitu a slovenský futbal ich potrebuje. Neviem si predstaviť budúcnosť bez Škriniara, Lobotku, Weissa aj Dúbravku. Nemáme taký záber 40-50 hráčov ako v iných krajinách, že si môžeme vyberať. Rozhodol som sa teda pre tretiu možnosť, že skončím ja. Pre futbal to bude najlepšie, tak som to vyhodnotil. S prezidentom sme si neskôr poplakali ako chlapi, keď som mu to oznámil. Neprezradil som mu svoje dôvody, ale v deň zápasu so Švédskom som ho požiadal o možnosť tlačovej konferencie, lebo futbalová verejnosť si zaslúži vysvetlenie," uviedol Ján Kozák na tlačovej besede pred slovenskými médiami.





Kozákovi sa ospravedlnili

Kozák zároveň priznal, že spomenutí hráči neskôr za ním prišli a ospravedlnili sa. "Dokážem odpustiť, všetci siedmi prišli za mnou. Snažili sa ospravedlniť, ale mali inak rozmýšľať predtým, než niekam išli." Sedmička "hriešnikov" nebude mať zatvorené dvere do slovenskej reprezentácie, ale musí rátať s finančnými sankciami, resp.následkami.





"Ak budú títo hráči v budúcnosti nominovaní, celú kvalifikáciu odohrajú bez nároku na odmenu. Tieto finančné prostriedky budú presunuté na Nadáciu SFZ a Nadáciu pre slovenských internacionálov," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.









Pre kouča Jána Kozáka bol duel s Čechmi 13. októbra 2018 celkovo 54. na lavičke A-tímu SR. Už 31. mája 2018 v prípravnom stretnutí v Trnave proti Holandsku (1:1) sa stal prvým trénerom v histórii slovenského futbalu, ktorý pokoril hranicu 50 zápasov.





Kozák má vysoko pozitívnu bilanciu 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier, skóre je priaznivé 80:48. V počte víťazstiev (29) je najúspešnejším trénerom slovenskej reprezentácie v ére novodobej samostatnosti, Jozef Jankech má 18 víťazstiev, Vladimír Weiss st. 16. V slovenskom národnom tíme bol Ján Kozák najdlhšie pôsobiacim trénerom.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

