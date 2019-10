Video: Kliatba SSC Neapol v Anglicku naďalej trvá, „partenopei“ ukázali proti Arsenalu málo guráže

LONDÝN 12. apríla (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol ešte nikdy nezvíťazil na anglických trávnikoch v rámci európskych pohárových súťaží a platí to aj po štvrtku.

V prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy 2018/2019 prehrali "partenopei" na ihrisku londýnskeho Arsenalu 0:2 a pred budúcotýždňovou domácou odvetou ich čaká nesmierne náročná úloha.

Iba dva strelecké pokusy na Čecha

Domáci "kanonieri" mali priebeh stretnutia jasne pod kontrolou. Dostali sa k 17 strelám, z toho až sedem smerovalo na bránku súpera. Tím spod Vezuva sa dostal iba k dvom streleckým pokusom na bránku Petra Čecha.

"Prekvapila ma slabá guráž, ktorú moji hráči vložili do zápasu. Na tomto musíme popracovať. Otáčať takýto stav bude nesmierne náročné, ale nie nemožné," zhodnotil výkon svojich zverencov tréner Carlo Ancelotti, citoval ho oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

V odvete môže Neapolu pomôcť vo veľkej miere aj domáce prostredie. SSC na štadióne San Paolo prehral iba jedno zo siedmich meraní síl proti tímom z Britských ostrovov (5 víťazstiev, 1 remíza, 1 prehra, pozn.).

"Nehrali sme tak dobre, ako sme mohli a trápili sme sa pri vytváraní gólových šancí. Doma sme však viackrát uhrali dobré výsledky, takže nič nie je stratené," podotkol pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports poľský záložník talianskeho tímu Piotr Zieliňski.

"The Gunners" potvrdili skvelú formu

Arsenal potvrdil skvelú formu, ktorou disponuje hlavne doma na Emirates Stadium. V ostatných siedmich súťažných zápasoch inkasoval pred vlastnými fanúšikmi iba raz. "The Gunners" nasmeroval za víťazstvom už v 15. min Aaron Ramsey a konečný rezultát 2:0 spečatil nešťastný teč obrancu hostí Kalidoua Koulibalyho o desať minút neskôr.

Aj v tomto prípade strieľal na bránku súpera Walesan Ramsey. "Udržať si čistý štít a streliť aj zopár gólov je skvelý spôsob, ako zakončiť prvý zápas. Sme za to radi, pretože zápas trochu bolel. Neapol je dobrý tím, ktorý dlho drží loptu a hrá sa proti nemu ťažko. Po tomto výsledku však máme dobrú možnosť na prienik do semifinále," zhodnotila pre BT Sport ústredná postava Arsenalu vo štvrtkovom meraní síl.

Klub z Londýna vyhral iba vo dvoch z ostatných dvanástich "európskych" stretnutí na ihriskách súperov. V ôsmich z nedávnych deviatich prípadov však prenikol do ďalšej fázy súťaže po tom, čo triumfoval v prvom dueli. "Vonku to bude náročné. Potrebujeme sa naplno sústrediť a nemyslieť si, že to už máme vo vrecku," dodal pre web UEFA.com tréner Arsenalu Unai Emery.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !