Video: Keď to nejde, tak to nejde, predsvedčili sa hráči Atalanty v zápase proti Empoli

BERGAMO 16. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Atalanty Bergamo potvrdili, že "keď to nejde, tak to nejde". V pondelňajšom zápase 32. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A 2018/2019 vyslali doma na bránku FC Empoli dohromady 32 striel, z ktorých až 18 mierilo do priestoru troch žrdí.

Brankár Dragowski mal svoj deň

Napriek tomu sa im nepodarilo streliť gól a v stretnutí, v ktorom jasne dominovali vo všetkých štatistických ukazovateľoch, sa zrodila iba bezgólová remíza.

Svoj deň mal predovšetkým brankár Bartlomiej Dragowski. Talentovaný 21-ročný Poliak sa prezentoval sedemnástimi úspešnými zákrokmi, čo sa za ostatných 14 rokov v zápase talianskej Serie A nestalo.

Atalanta je v tabuľke šiesta

Neefektívna Atalanta sa v prípade víťazstva mohla posunúť na 4. miesto zaručujúce miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov.

Napriek smolnej remíze ťahá šnúru siedmich ligových duelov bez prehry a s 53 nazbieranými bodmi sa nachádza na priebežnom 6. mieste.

Na štvrté AC Miláno momentálne stráca iba dva body. Empoli je po 32 odohraných stretnutiach na zostupovom 18. mieste s 29 bodmi.

Serie A - 32. kolo

výsledok pondelňajšieho zápasu

Atalanta Bergamo - Empoli 0:0

Tabuľka Serie A

1. Juventus Turín 32 27 3 2 65:22 84

2. Neapol 32 20 7 5 61:27 67

3. Inter Miláno 32 18 6 8 50:26 60

4. AC Miláno 32 15 10 7 46:30 55

5. AS Rím 32 15 9 8 57:45 54

6. Atalanta Bergamo 32 15 8 9 64:41 53

7. FC Turín 32 12 14 6 41:29 50

8. Lazio Rím 31 14 7 10 44:33 49

9. Sampdoria Janov 32 14 6 12 54:41 48

10. Fiorentina 32 8 16 8 46:39 40

11. Sassuolo 32 8 13 11 46:51 37

12. Cagliari 32 9 10 13 31:44 37

13. SPAL Ferrara 32 9 8 15 30:45 35

14. Parma 32 9 8 15 33:50 35

15. FC Janov 32 8 10 14 35:51 34

16. Udinese 31 8 8 15 30:44 32

17. Bologna 32 7 10 15 31:47 31

18. Empoli 32 7 8 17 40:59 29

19. Frosinone 32 5 8 19 26:59 23

20. Chievo Verona 32 1 11 20 22:67 11*

Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body





